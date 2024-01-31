Φλώρινα: Προφυλακιστέα η 57χρονη για τον βαρύ οπλισμό

Προφυλακιστέα κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα η 57χρόνη στο σπίτι της οποίας βρέθηκε ο βαρύς οπλισμό για τον οποίο ο 54χρονος σύζυγος της υποστήριξε στην ανακριτική διαδικασία ότι ήταν συλλέκτης διαφόρων οπλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση η 57χρονη κρίθηκε προφυλακιστέα με την αιτιολογία ότι αν αφεθεί ελεύθερη μπορεί να τελέσει αξιόποινες πράξεις, όπως η προμήθεια και άλλων όπλων.

Σε δήλωση του στην ΕΡΤ ο δικηγόρος Δημήτρης Στεφανίδης τόνισε ότι “η απόφαση για εμάς φαίνεται παντελώς περίεργη και άδικη και θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα “

Υπενθυμίζεται οτι σε έρευνα των αστυνομικών αρχών βρέθηκαν στο σπίτι τους όπλα, οπλοπολυβόλα, πυρίτιδα, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός και άλλα οπλικά συστήματα, ενώ σε επιπρόσθετη έρευνα βρέθηκαν επιπλέον όπλα σε δεύτερη κρύπτη στην σκεπή του σπιτιού.

Ο γιος του ζευγαριού σε δηλώσεις στην ΕΡΤ τόνισε πως η μητέρα του αλλά και ο ίδιος δεν γνώριζαν την ύπαρξη όλων αυτών των οπλικών συστημάτων υπογραμμίζοντας ότι “ο πατέρας μου είναι εθνοφύλακας και βραβευμένος σκοπευτής από τον στρατό. Δεν έχει ποινικό Μητρώο και ποτέ δεν μας έδειξε ότι ασχολείται με κάτι παράνομο”.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του ζευγαριού Δημήτρης Στεφανίδης σημείωσε ότι “τα όπλα που βρέθηκαν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πουθενά, δεν εμπλέκεται με οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια ή κάτι παράνομο όπως ακούγεται”.

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου θα απολογηθεί και ο 54χρονος.

