Γεγονότα



1825: Αρχίζει η τρίτη και τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου.

1865: Κάνει πρεμιέρα η «Ημιτελής Συμφωνία» του Σούμπερτ.

1903: Στις 10:35 π.μ. στη Βόρειο Καρολίνα πραγματοποιείται από τους αδελφούς Όρβιλ και Γουίλμπορ Ράιτ η πρώτη πτήση παγκοσμίως με μηχανοκίνητο αεροπλάνο. Η πτήση τους διαρκεί 1 λεπτό, καλύπτοντας 850 πόδια. (Ημέρα της Αμερικανικής Αεροπορίας)

1915: Οι Γάλλοι καταλαμβάνουν το Καστελόριζο, στην προσπάθειά τους να πείσουν την κυβέρνηση των Αθηνών να πάρει μέρος στον πόλεμο στο πλευρό τους. (Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος)

1967: Ιδρύεται η Πανελλήνια Αντιδικτατορική Οργάνωση Σπουδαστών «Ρήγας Φεραίος», μετέπειτα ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, η νεολαιϊστικη οργάνωση του ΚΚΕ (εσ.).

1973: Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία, για πρώτη φορά, δεν συμπεριλαμβάνει στον κατάλογο με τις ψυχικές ασθένειες την ομοφυλοφιλία.



Γεννήσεις



1900: Κατίνα Παξινού, ελληνίδα ηθοποιός, με διεθνή καριέρα. (Θαν. 22/2/1973)

1905: Σίμο Χέιχε, φημισμένος φιλανδός ελεύθερος σκοπευτής, γνωστός και με το παρατσούκλι «λευκός θάνατος», ήρωας του ρωσοφινλανδικού πολέμου του 1939. (Θαν. 1/4/2002)

1936: Πάπας Φραγκίσκος, προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, κατα κόσμο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο.



Θάνατοι



1273: Τζελαλαντίν Ρουμί, Περσόφωνος Σουφιστής μυστικιστής και ποιητής, γνωστός με το προσωνύμιο Ρουμί και αποκαλούμενος Μεβλανά («Ο δάσκαλός μας») από τους μαθητές του. Το εκτενές λυρικοδιδακτικό ποίημά του με τίτλο «Μασναβίγιε Μαναβί» («Πνευματικά Δίστιχα») άσκησε ευρύτατη επίδραση στην ισλαμική μυστικιστική σκέψη και ποίηση. Μετά τον θάνατό του, οι μαθητές του οργάνωσαν την αδελφότητα των Μεβλεβήδων, γνωστή στη Δύση ως «Οι Στροβιλιζόμενοι Δερβίσηδες». (Γεν. 30/9/1207)

1830: Σιμόν Ντε Μπολιβάρ, «απελευθερωτής» των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον ισπανικό ζυγό και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. (Γεν. 24/7/1783)

1887: Νικόλαος Σαρίπολος, κύπριος νομαμαθής, θεμελιωτής του Δημοσίου Δικαίου στην Ελλάδα. (Γεν. 13/3/1817)

