Κανονικά διεξάγονται από το μεσημέρι τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά για τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι της Ραφήνας ενώ κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Λαυρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

