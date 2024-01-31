Λογαριασμός
Kανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά και Λαύριο - Σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου από τη Ραφήνα

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου

ανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά και Λαύριο - Δεμένα στη Ραφήνα

Κανονικά διεξάγονται από το μεσημέρι τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά για τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι της Ραφήνας ενώ κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Λαυρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

