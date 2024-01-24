Τον δρόμο για την φυλακή πήρε σήμερα ο 56χρονος από τα Πατήσια, για το βιασμό και την πορνογραφία σε βάρος 15χρονης κόρης της συντρόφου του, μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι βίαζε το κορίτσι, ενώ υποστηρίξε ότι συνευρέθηκαν με τη συναίνεσή της, μετά τα 15 της χρόνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποδέχτηκε την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, ο 56χρονος φέρεται να βίαζε την ανήλικη κοπέλα από τότε που αυτή ήταν 8 ετών εκμεταλλευόμενος τη συντροφική σχέση που είχε αναπτύξει με την μητέρα της.

Η τελευταία φορά που την κακοποίησε σεξουαλικά ήταν στις 13 Ιανουαρίου. Το θύμα δεν άντεξε τον εφιάλτη που ζούσε και μίλησε στην μητέρα της.

Πηγή: skai.gr

