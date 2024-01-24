Λογαριασμός
Aντιδράσεις από τους φαρμακοποιούς της Αθήνας, για την άρση απαγόρευσης εξαγωγών φαρμάκων

Την αναθεώρηση της απόφασης που αφορά την άρση της απαγόρευσης εξαγωγών περίπου 160 φαρμάκων, ζητά ο ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ) από το υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Ο ΦΣΑ εκφράζει μάλιστα την απορία του «με ποια εισήγηση προχώρησε ο ΕΟΦ στην άρση της απαγόρευσης και τί ακριβώς εξυπηρετεί η ενέργεια αυτή» καθώς «τα προβλήματα που θα προκύψουν για την φαρμακευτική κάλυψη των ασθενών θα είναι τεράστια».

«Εν μέσω έξαρσης γρίπης και κορωνοϊού ο ΕΟΦ και το Υπουργείο Υγείας προχώρησαν σε άρση απαγόρευσης εξαγωγής, περίπου 160 φαρμάκων», αναφέρει ο ΦΣΑ, σημειώνοντας ότι «τι στιγμή που οι φαρμακοποιοί με πολύ μεγάλη δυσκολία αγωνίζονται να εξασφαλίσουν φάρμακα για τους ασθενείς, η πολιτεία επιτρέπει την εξαγωγή απαραίτητων φαρμάκων στο εξωτερικό».

Σύμφωνα με τον ΦΣΑ «για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΟΦ επιτρέπεται η εξαγωγή εμβολίων, προκαλώντας ανησυχία για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, για τα οποία, όλες οι μέχρι τώρα Διοικήσεις του ΕΟΦ και του Υπουργείου Υγείας απαγόρευαν την εξαγωγή, ώστε να υπάρχει η επάρκειά τους, για τους Έλληνες πολίτες και πρωτίστως για βρέφη και παιδιά».

Ακόμη προσθέτει ότι η άρση της απαγόρευσης αφορά εκτός από τα εμβόλια και μεγάλη κατηγορία φαρμάκων όπως αντιβιοτικά, αντιδιαβητικά, ινσουλίνες, αντιπηκτικά, αντιεπιληπτικά, εισπνεόμενα για το αναπνευστικό κ.λ.π.

«Πρέπει επιτέλους η καινούργια ηγεσία του υπουργείου Υγείας να ασχοληθεί και με το ΙΦΕΤ (θυγατρική εταιρεία του ΕΟΦ), που είναι αρμόδιο για την εισαγωγή φαρμάκων, των οποίων η κυκλοφορία από τις εταιρείες έχει διακοπεί και του οποίου τα τελευταία χρόνια η λειτουργία είναι σχεδόν ανύπαρκτη», καταλήγει η ΦΣΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

