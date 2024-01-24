Έγκλημα στη Χαλκίδα: Τι υποστήριξε η 39χρονη στην απολογία της

Τον δρόμο προς τη φυλακή εδειξαν ανακριτής και εισαγγελας στην 39χρονη η οποία σκότωσε στη μέση του δρόμου τον 43χρονο ξυλουργό στη Χαλκίδα.



Η 39χρονη, κατηγορούμενη για την φρικτή δολοφονία 43χρονου έξω από το σπίτι του στη Χαλκίδα, που σόκαρε την Εύβοια, ισχυρίστηκε πως κάποιες πιέσεις που είχε στο οικογενειακό της περιβάλλον την οδήγησαν το πρωί του Σαββάτου εκεί.

Σε κάποιο διάλογο φέρεται να ζήτησε η κατηγορούμενη κάτι από το θύμα, το θύμα αρνήθηκε με άσχημο τρόπο και αυτό την οδήγησε σε αυτή την πράξη.

Όπως υποστήριξε, υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα μια ένταση στο σπίτι της η οποία δημιουργήθηκε από διαφορά σχόλια που έγιναν και αφορούν σε σχέσεις που είχε η 39χρονη με το θύμα.

Υπήρχαν πολλές εντάσεις στο σπίτι της με αφορμή αυτό.

Τα μαχαίρια που είχε μαζί της ήταν μαχαίρια κουζίνας.

Πήγε να βρει τον 43χρονο για να τον αναγκάσει να πει την πραγματική αλήθεια στον άντρα της.

Συνέβη ένας λεκτικός διαπληκτισμός μεταξύ τους και αυτό την ανάγκασε να του επιτεθεί.

Η 39χρονη μητέρα δυο ανηλίκων παιδιών, εμφανίστηκε μετανιωμένη ενώπιον του δικαστικού λειτουργού ενώ αρνήθηκε πως είχε προσχεδιάσει το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να υποστήριξε:

«Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Με τον… (αναφέρει όνομα θύματος) είχαμε συνευρεθεί πριν χρόνια. Έμαθα ότι ο… (αναφέρει όνομα θύματος)το είχε πει παντού. Ήθελα να του μιλήσω, να του ζητήσω να ξεκαθαρίσει τα πράγματα αλλά εκείνος μου μίλησε άσχημα και θόλωσα. Δεν είχα σχεδιάσει τίποτα. Ζήτω συγγνώμη»

Τηρήθηκε η δικονομική τάξη, σχολίασε αναφορικά με την προσωρινή κράτηση της 39χρονης, ο Θανάσης Τάρτης, δικηγόρος της οικογένειας του 43χρονου.

Το παραπάνω αναμενόταν, τόνισε ο κος Τάρτης.

«Εμείς θα λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας πλέον μετά την προσωρινή της κράτηση και μετά την απολογία της, αύριο το πρωί και θα μπορούσουμε πλέον να τοποθετηθούμε κι επισήμως στα όσα θα έχει απολογηθεί και στα όσα πλέον θα ζητήσουμε κι εμείς» συνόψισε μεταξύ άλλων.

Καλούμενος να απαντήσει στις αναφορές περί ψυχικού βρασμού της 39χρονης έπειτα από διένεξη που προηγήθηκε μεταξύ θύματος και θύτη αφού η 39χρονη φέρεται να του είχε ζητήσει κάτι με το θύμα να αρνείται σε έντονο ύφος, ο κος Τάρτης διερωτήθηκε σκωπτικά το εάν τότε η κατηγορούμενη έφερε δύο μαχαίρια μαζί της για να μαζέψει… χόρτα.

«Η κατηγορούμενη δικαιούται να ψεύδεται» τόνισε αιτιολογώντας πως η 39χρονη προσπαθεί αναμενόμενα να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα φοβούμενη τον βαρύ πέλεκυ της Δικαιοσύνης.

Τι λένε οι συνήγοροί της

«Η κατηγορούμενη έχει μετανιώσει για την πράξη της και ζητά συγγνώμη από τους οικείους του εκπλιπόντα», δήλωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης της 39χρονης στο περιθώριο της προφυλάκισης της για το ειδεχθές έγκλημα που σοκάρει την Εύβοια.

Οι συνήγοροι της 39χρονης, Δημήτρης Ανδρέου, δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας και Κωντσιλίδης Θεμιστοκλής, συνόψισαν με δήλωση τους στις κάμερες πως εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης λόγω του είδους της πράξης και της σοβαρότητας που αυτή έκρινε πως έχει, ο ανακριτής.

Η 39χρονη εξήγησε στον Ανακριτή τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα.

Οι συνήγοροί της τόνισαν πως έχουν την πεποίθηση πως το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο και δεν υπήρχε πρόθεση η 39χρονη να σκοτώσει τον 43χρονο.

Μάλιστα, ανέφεραν πως η κατηγορούμενη, ακόμα και την ώρα που ξεκίνησε από τον χωριό της για να μεταβεί στην οικεία του 43χρονου, δεν είχε τέτοιον σκοπό.

Επιπρόσθετα διέψευσαν τα όσα ακούγονται περί μηνυμάτων παρενόχλησης και απειλών από την 39χρονη στον 43χρονο, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, στην δικογραφία που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο.

Αυτά δεν ισχύουν και δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο που τα αποδεικνύει», είπε χαρακτηριστικά στο evima.gr, ο δικηγόρος της Δημήτρης Ανδρέου.

«Να τονίσω πως η Ασφαλεια Χαλκίδας έχει στα χέρια της τα κινητά τηλέφωνα του θύματος και της ιδίας και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο», συμπλήρωσε ο δικηγόρος της.

EVIMA- SKAIGR

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.