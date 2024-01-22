Κάτω Πατήσια: Στον ανακριτή ο 56χρονος που κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη της συντρόφου του

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος κακοποιούσε σεξουαλικά, για τουλάχιστον 7 χρόνια, την ανήλικη κόρη της συντρόφου του, στα Κάτω Πατήσια. Κατηγορείται ότι εκβίαζε επίσης, με άσεμνες φωτογραφίες, μέσω εφαρμογών, το 15χρονο σήμερα κορίτσι.

Η τελευταία φορά που την κακοποίησε σεξουαλικά ήταν στις 13 Ιανουαρίου. Το θύμα δεν άντεξε τον εφιάλτη που ζούσε και μίλησε στην μητέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, ο 56χρονος φέρεται να βίαζε την ανήλικη κοπέλα από τότε που αυτή ήταν 8 ετών εκμεταλλευόμενος τη συντροφική σχέση που είχε αναπτύξει με την μητέρα της.

Επιπλέον, έχοντας αναπτύξει επικοινωνία μαζί της μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, μετά από δική του απαίτηση, η ανήλικη του απέστειλε, στο κινητό του τηλέφωνο, φωτογραφία της, που απεικονίζει γυμνό μέρος του σώματός της, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση.

Kατόπιν παραγγελίας του 35ου Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του ανωτέρω συλληφθέντος προς ανεύρεση στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση, και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστήριων καθώς και ένα αεροβόλο όπλο.

Σε βάρος του 56χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε στο 35ο Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, απ' όπου και εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης.

Πηγή: skai.gr

