Σε λιπόθυμη κατάσταση εντοπίστηκαν τρία παιδιά και ένας άνδρας, σε βάρκα με άλλα 56 άτομα η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) απέπλευσε από το Λίβανο την περασμένη Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου, μεταφέροντας μετανάστες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυπριακού Κέντρου Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) «γύρω στις 04.30 σήμερα τα ξημερώματα, το Κέντρο έλαβε πληροφορία από το εμπορικό πλοίο "Φολέγανδρος", το οποίο έπλεε σε απόσταση 30 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Κάβο Γκρέκο, για εντοπισμό μιας ξύλινης βάρκας με περίπου 60 άτομα».

Το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας - Διάσωσης «Νέαρχος» κινητοποιώντας άμεσα σκάφος του Λιμενικού, το οποίο παρέλαβε τους μετανάστες προκειμένου να τους μεταφέρει με ασφάλεια στη Μαρίνα Αγίας Νάπας.

«Μετά την μεταφορά των ανθρώπων διαπιστώθηκε ότι τρία παιδιά και ένας άντρας βρίσκονταν σε λιπόθυμη κατάσταση, ενώ άλλα τρία άτομα έφεραν κατάγματα στα κάτω άκρα. Το πλήρωμα του σκάφους του Λιμενικού προέβη σε παροχή πρώτων βοηθειών».

Επίσης «κινητοποιήθηκαν ένα σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ένα ελικόπτερο της ΜΑΕΠ Αρχηγείου Αστυνομίας και ένα ελικόπτερο της 460 ΜΕΔ της Εθνικής Φρουράς, τα οποία μετέφεραν τους ασθενείς η υγεία των οποίων βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και τραυματίες στα νοσοκομεία Αμμοχώστου και Λευκωσίας με τη συνοδεία εξειδικευμένων νοσηλευτών των Ομάδων MEDEVAC της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΣΕΔ «τα υπόλοιπα άτομα παραλήφθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και έτυχαν της απαραίτητης περίθαλψης, αφού σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το σκάφος απέπλευσε από τον Λίβανο την περασμένη Πέμπτη 18 Ιανουαρίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

