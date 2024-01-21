Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα που κατηγορείται για τον βιασμό μίας ανήλικης κοπέλας προχώρησε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής το πρωί του Σαββάτου, στην περιοχή των Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, ο 56χρονος φέρεται να βίαζε την ανήλικη κοπέλα από τότε που αυτή ήταν 8 ετών εκμεταλλευόμενος τη συντροφική σχέση που είχε αναπτύξει με την μητέρα της.

Επιπλέον, έχοντας αναπτύξει επικοινωνία μαζί της μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, μετά από δική του απαίτηση, η ανήλικη του απέστειλε, στο κινητό του τηλέφωνο, φωτογραφία της, που απεικονίζει γυμνό μέρος του σώματός της, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση.

Kατόπιν παραγγελίας του 35ου Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του ανωτέρω συλληφθέντος προς ανεύρεση στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση, και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστήριων καθώς και ένα αεροβόλο όπλο.

Σε βάρος του 56χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε στο 35ο Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, απ΄ όπου και εκδόθηκε το Ένταλμα Σύλληψης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Aπό την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη πρωινές ώρες χθες, 20 Ιανουαρίου 2024, σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, κατόπιν σχετικού εντάλματος, 56χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου συμπληρώσαντος και μη τα 14 έτη και πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου συμπληρώσαντος και μη τα 15 έτη, κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 56χρονος, τουλάχιστον τα τελευταία -7- έτη, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης, εκμεταλλευόμενος τη συντροφική σχέση που είχε αναπτύξει με τη μητέρα της, ενώ παράλληλα, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, είχε αποκτήσει από το θύμα φωτογραφικό υλικό, πορνογραφικού περιεχομένου.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 56χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστηρίων καθώς και αεροβόλο όπλο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Ανακριτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.