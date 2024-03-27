Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Τις σκηνές τρόμου που έζησε ο 18χρονος μαθητής από τη Νιγηρία στο 41ο Γυμνάσιο Αθηνών όταν 19χρονος τον τραυμάτισε με σφυρί στο κεφάλι, μιλάει στον skai.gr μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

«Χτύπησε το κουδούνι, μπήκα στην τάξη, το αγόρι (ο δράστης) μπήκε μέσα και με χτύπησε στο κεφάλι» υποστηρίζει ο 18χρονος.

Σοκαρισμένη η καθηγήτρια φώναξε «σταμάτα» ενώ όπως περιγράφει, ο διευθυντής προσπάθησε να τον προστατεύσει παίρνοντας τον αιμόφυρτο μέσα στο γραφείο του.

Τότε ο δράστης με μαχαίρι τραυμάτισε και τον διευθυντή.

Ο δράστης σήμερα θα περάσει την πόρτα του εισαγγελέα για να απολογηθεί για την σοκαριστική επίθεση ενω ο 18χρονος αναμένεται να βγει αύριο από το νοσοκομείο.

