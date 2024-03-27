Σοκ στις Σέρρες: Περαστικός εντόπισε ανθρώπινα οστά

Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκε ένας περιπατητής σε δασική έκταση, στο Κάτω Μετόχι Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Κυριακή 24 Μαρτίου, περίπου στις 16:00 το μεσημέρι, ο περαστικός εντόπισε οστά από ανθρώπινο σκελετό κοντά σε κοίτη χειμάρρου.

Άμεσα ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και επί τόπου έσπευσαν στελέχη του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σερρών για την περισυλλογή των οστών του ανθρώπινου σκελετού.

Τα ευρήματα εστάλησαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης προκειμένου να αναλυθούν και να εξακριβωθεί σε ποιόν ανήκουν.

Το περιστατικό ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Σερρών.

