Φωτογραφία από το μαχαίρι και το σφυρί που χρησιμοποίησε ο 19χρονος στην επίθεσή του στο 41ο Γυμνάσιο Αθηνών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα δημοσίευσε η ΕΛΑΣ. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκε και ποσότητα ναρκωτικής ουσίας.

Πρόκειται για το μαχαίρι με το οποίο ο 19χρονος χτύπησε τον 18χρονο Νιγηριανό μαθητή στο Γυμνάσιο και το μαχαίρι με το οποίο μαχαίρωσε τον διευθυντή.

Υπενθυμίζεται πως το αιματηρό περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης στο γυμνάσιο στα Πατήσια, με τον 19χρονο δράστη να εισβάλει στο σχολείο και αρχικά να επιτίθεται στον μαθητή από τη Νιγηρία με σφυρί και στη συνέχεια να μαχαιρώνει τον διευθυντή του σχολείου που επιχείρησε να παρέμβει για να τους χωρίσει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης επιτέθηκε στους αστυνομικούς, ενώ μετά τούς είπε στους αστυνομικούς πως προχώρησε στη πράξη αυτή επειδή ο Νιγηριανός είχε τσακωθεί με τον μικροτέρο αδερφό του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Συνελήφθη 19χρονος ημεδαπός που επιτέθηκε και τραυμάτισε με σφυρί 18χρονο αλλοδαπό πρωινές ώρες εντός σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες σήμερα (26-3-2024) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες σήμερα, ο 19χρονος εισήλθε σε σχολικό συγκρότημα στον Άγιο Παντελεήμονα, στο οποίο δεν τυγχάνει μαθητής, προσέγγισε τον 18χρονο και του επιτέθηκε με σφυρί, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι.

Η πράξη του έγινε αντιληπτή από τον διευθυντή του σχολείου ο οποίος προσπάθησε να προστατέψει τον 18χρονο, όμως ο 19χρονος του επιτέθηκε με μαχαίρι τραυματίζοντας τον στην κοιλιακή χώρα.

Κληθέντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μετέβησαν άμεσα στο σχολικό συγκρότημα όπου εντόπισαν τον 19χρονο εντός υπογείου χώρου.

Στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν, ο 19χρονος προσπάθησε να τους πλήξει με μαχαίρι χωρίς να τα καταφέρει, και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα.

Σε γενόμενο έλεγχο στην κατοχή του 19χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- μαχαίρια,

σφυρί και

-6,5- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.



Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

