Σπείρα, στην οποία συμμετείχε και 49χρονη που συνελήφθη, εξαπάτησε 71χρονη, στην περιοχή των Βριλησσίων, και κατάφερε να της αποσπάσει συνολικά το ποσό των 35.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ηλικιωμένη γυναίκα κατήγγειλε ότι μέλη της σπείρας της παρουσιάστηκαν ως εκπρόσωποι μεγάλης τεχνολογικής εταιρείας και την έπεισαν να επενδύσει σε αυτήν.

Ετσι, οι δράστες κατάφεραν να της αποσπάσουν από τον τραπεζικό λογαριασμό της 35.000 ευρώ, κάνοντας αναλήψεις από τις 18 έως και τις 23 Μαρτίου 2024.

Η 71χρονη όταν αντιλήφθηκε ότι εξαπατήθηκε έκανε καταγγελία στην ΕΛΑΣ, ενώ στη συνέχεια έκλεισε ραντεβού με τη 49χρονη, έξω από σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια. Μόλις εμφανίστηκε η τελευταία συνελήφθη από αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Σημειώνεται, τέλος, ότι είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

