Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μικτή εικόνα ως προς την αίσθηση ευτυχίας ανά περιοχές του κόσμου και ανά ηλικία αποτυπώνει η φετινή Διεθνής Έκθεση Ευτυχίας 2024, η οποία συντάσσεται από ειδικούς υπό τον συντονισμό του Ερευνητικού Κέντρου Ευεξίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, της δημοσκοπικής εταιρείας Gallup και του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Οι δέκα πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου παραμένουν πάνω - κάτω οι ίδιες για την τριετία 2021-2023, περίοδο στην οποία βασίζεται η φετινή κατάταξη.

Στην κατάταξη του 2024 (για την περίοδο 2021-23) πιο ευτυχισμένη χώρα παραμένει η Φινλανδία και την πρώτη δεκάδα κλείνουν κατά σειρά οι Δανία, Ισλανδία, Σουηδία, Ισραήλ, Ολλανδία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Ελβετία και Αυστραλία.

Στην ακόλουθη δεκάδα, ωστόσο, έχουν πλασαριστεί αρκετές χώρες της ανατολικής Ευρώπης, την ώρα που έχουν υποχωρήσει στην κατάταξη μεγάλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία.

Αυξημένη είναι επίσης η αίσθηση ευτυχίας σε χώρες της ανατολικής Ασίας και μειωμένη στη νότια Ασία, στη βόρεια Αμερική, στη Μέση Ανατολή και στη βόρεια Αφρική.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 64η θέση του δείκτη ευτυχίας μεταξύ των 143 χωρών που περιλαμβάνονται στη λίστα, με 5,934 βαθμούς. Πρόκειται για μικρή υποχώρηση από την περσινή 58η θέση.

Η χώρα που έχει κάνει το μεγαλύτερο άλμα στον δείκτη ευτυχίας από το 2006-2010 μέχρι τώρα είναι η Σερβία, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία και τη Λετονία.

Οι λιγότερο ευτυχισμένες χώρες είναι το Αφγανιστάν, ο Λίβανος, το Λεσότο, η Σιέρα Λεόνε και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η ευτυχία ανά ηλικιακές ομάδες

Ως προς τις ηλικιακές κατηγορίες, στις περισσότερες χώρες του κόσμου οι νέοι είναι πιο ευτυχισμένοι από τους πιο ηλικιωμένους.

Αυτό όμως έχει ανατραπεί στη βόρεια Αμερική, σε τέτοιο βαθμό που οι ειδικοί να μιλούν για μια αντίστοιχη «κρίση μέση ηλικίας» που διάγουν οι νέοι.Σε μεγάλο βαθμό η τάση αυτή, που πιστεύεται πως θα μπορούσε να καταγραφεί και στην Ευρώπη, αποδίδεται στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους νέους.

Στην ευτυχία των νέων προηγούνται η Λιθουανία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Ισλανδία και η Δανία.

Οι πιο ευτυχισμένοι πολίτες άνω των 60 ετών βρίσκονται στη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και την Ισλανδία.

Η θέση της Ελλάδας ανά ηλικία

Ως προς την ευτυχία των νέων κάτω των 30 ετών η χώρα μας καταλαμβάνει την 53η θέση, ενώ στους ηλικιωμένους άνω των 60 κατατάσσεται 67η.

Στις ηλικίες 30-45, η Ελλάδα είναι 58η και στις ηλικίες 45-60 είναι 56η.

Στη σύγκριση των επιπέδων ευτυχίας από την περίοδο 2006-2010 που καταρτίστηκε για πρώτη φορά ο δείκτης μέχρι την πιο πρόσφατη περίοδο 2021-2023 η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με αρνητική μεταβολή (με -0,199 βαθμούς στην 99η θέση).

Οι βασικές παράμετροι που καθορίζουν την αίσθηση ευτυχίας περιλαμβάνουν το κατά κεφαλήν εισόδημα, το επίπεδο κοινωνικής στήριξης, το προσδόκιμο ζωής, την ελευθερία ατομικών επιλογών, τη γενναιοδωρία μεταξύ του κοινωνικού συνόλου, την αντίληψη διαφθοράς στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

