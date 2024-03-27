Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 19χρονος από τη Γεωργία που εχθές εισέβαλε σε Γυμνάσιο στα Πατήσια και χτύπησε με σφυρί μαθητή στο κεφάλι και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, τον διευθυντή με μαχαίρι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο 19χρονος κρατείται στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Πάνω του βρέθηκαν δύο μαχαίρια, ένα σφυρί και 6,5 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Ο 19χρονος εξωσχολικός μπήκε στο σχολείο χθες το πρωί, μαζί με τους μαθητές και άρχισε να ψάχνει τον 18χρονο μαθητή, με καταγωγή από την Νιγηρία. Μόλις τον εντόπισε, τον χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο γραφείο του διευθυντή, τον οποίο και μαχαίρωσε στην κοιλιά.

Ο δράστης, θέλησε να τιμωρήσει τον Νιγηριανό μαθητή, επειδή είχε διαπληκτιστεί πριν από λίγες ημέρες, με τον μικρότερο αδελφό του που φοιτά στο ίδιο σχολείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θέλησε να εκδικηθεί και τον διευθυντή, για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το περιστατικό.

Μετά την επίθεση, οι καθηγητές κλείδωσαν τους μαθητές στις σχολικές αίθουσες για την ασφάλειά τους.

Ο δράστης κρύφτηκε στο υπόγειο του σχολείου και απειλούσε με το μαχαίρι τους αστυνομικούς.

Ο 60χρονος διευθυντής που τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα και ο 18χρονος που χτυπήθηκε στο κεφάλι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

