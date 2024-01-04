Παπαστεργίου στον ΣΚΑΪ 100,3: Έρχεται ο ψηφιακός φάκελος για το αυτοκίνητο

Σε ισχύ θα τεθεί τις προσεχείς ημέρες ψηφιακή εφαρμογή στο κινητό που θα αφορά το αυτοκίνητο και στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως τηλέφωνο δίπλωμα, ασφάλεια και ΚΤΕΟ.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε τον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου ο οποίος παράλληλα πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν, σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έλεγχοι για τα αυτοκίνητα που λειτουργούν ανασφάλιστα και χωρίς ΚΤΕΟ.

Παράλληλα ανέφερε την έναρξη ελέγχων, προκειμένου να καθαρίσει το μητρώο οχημάτων ενώ ανακοίνωσε ότι θα στέλνονται ειδοποιήσεις στους πολίτες για το πότε θα λήγει το ΚΤΕΟ ή η ασφάλεια του οχήματός τους.

Αναφερόμενος στον Προσωπικό Αριθμό για τους πολίτες, ο κ. Παπαστεργίου έκανε λόγο για «μία μεγάλη μεταρρύθμιση σε επίπεδο πληροφορικής για την δημόσια διοίκηση», καθώς μέσω αυτού, θα ενοποιηθούν σε έναν αριθμό, η ταυτότητα, το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και ο αριθμός Μητρώου, ώστε ο πολίτης να μην ταλαιπωρείται εάν σε κάποιο από αυτά τα μητρώα, είναι γραμμένος με διαφορετικά στοιχεία.

Σχετικά με τον ψηφιακό φάκελο ακινήτου, ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει συναντήσεις με συμβολαιογράφους για να ομαλοποιηθεί η λειτουργία της πλατφόρμας, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι τα όποια προβλήματα υπάρχουν, θα επιλυθούν, ώστε οι μεταβιβάσεις να γίνονται πλέον αυθημερόν.

Παράλληλα τόνισε ότι από χθες τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον καινούριο οργανισμό κυβερνοασφάλειας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη εποπτείας 2000 φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών.

«Η καινούρια Ελλάδα είναι μία ψηφιακή Ελλάδα, η οποία αλλάζει και αυτό φαίνεται και στην καθημερινότητα τον πολιτών», ανέφερε ο υπουργός.

