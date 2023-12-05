Στο συμβούλιο υπουργών Τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συμμετείχε σήμερα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το βασικό θέμα που απασχόλησε ήταν η έγκριση της θέσης του συμβουλίου για την πρόταση Κανονισμού «Gigabit Infrastructure Act», με στόχο τη μείωση του υψηλού κόστους της εγκατάστασης υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υψηλής χωρητικότητας.

Στο επίκεντρο του διαλόγου βρέθηκαν επίσης, ζητήματα σχετικά με την τεχνολογική πρόοδο, την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές. Επιπλέον, οι υπουργοί έλαβαν μια έκθεση σχετικά με την πρόοδο για την αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο (CSoA) και την ενίσχυση των μέτρων κυβερνοασφάλειας.

Ο υπουργός στην τοποθέτησή του για τον Κανονισμό «Gigabit Infrastructure Act», τόνισε το ενδιαφέρον της χώρας μας για την πρόοδο του Κανονισμού και πρότεινε την υιοθέτηση ενός πιο ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος. Συγχρόνως, δήλωσε ότι η χώρα μας θα μπορούσε να συμφωνήσει στο κείμενο της Γενικής Προσέγγισης, εκφράζοντας την ανάγκη για περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης με το Κοινοβούλιο.

Επίσης, υπογράμμισε την εξαρχής στήριξη της Ελλάδας για την πρόταση Κανονισμού «AI ACT» επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει η απαραίτητη ευελιξία, ώστε το κανονιστικό πλαίσιο να μην αποτελέσει εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ενώ τόνισε και την ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιακής προσβασιμότητας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα ως κρίσιμη είσοδος για την ενίσχυση της ευρυζωνικότητας σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, τόνισε το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με τις εξελίξεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου που δε θα «φιμώνει» την τεχνολογία και θα έχει σαφή ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Δεν παρέλειψε, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί ξεχωριστά στην πρόταση που κατέθεσε η Ελλάδα για το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικρών Δορυφόρων» με ζητούμενο να παρέχει τη δυνατότητα, αλλά και τα εργαλεία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Συγχρόνως, αναφέρθηκε και στην επικείμενη δημοπράτηση του έργου για τον υπερ-υπολογιστή «Δαίδαλος», επισημαίνοντας ότι είναι μια κρίσιμη υποδομή που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ παράλληλα θα συνδράμει στην προσπάθεια της χώρα μας να αποτελέσει έναν κόμβο για τις εξελίξεις στον τομέα αυτό.

Στο περιθώριο των εργασιών του συμβουλίου, ο υπουργός συναντήθηκε με τον Γάλλο αρμόδιο υπουργό για τις Ψηφιακές Υποθέσεις Jean-Noël Barrot, καθώς επίσης και με τον Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά Thierry Bretton και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτη Σχοινά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

