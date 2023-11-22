Στην έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στην ψηφιοποίηση επιχειρήσεων και δημοσίων υπηρεσιών, αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας σήμερα Τετάρτη το απόγευμα, στο διοικητικό συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον Ψηφιακό Βοηθό στο gov.gr, ο οποίος, όπως σημείωσε, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, και αποτελεί επί της ουσίας μια πρώτη υλοποίηση τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, μέσω του Ψηφιακού Βοηθού, ο πολίτης θα μπορεί να πληκτρολογεί ή να εκφωνεί το αίτημά του, και εν συνεχεία εκείνος θα του απαντά και θα τον καθοδηγεί για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει.

Σε ό,τι αφορά στην καινούργια έκδοση του mywallet, όπως είπε ο υπουργός, αυτή θα περιλαμβάνει κάρτα ανεργίας δακτυλίου για όσους κινούνται στην Αθήνα, το πιστοποιητικό για ανθρώπους με αναπηρία, ενώ σταδιακά θα μπει και το φοιτητικό πάσο, αλλά και επαγγελματικές ιδιότητες. Προσεχώς, η συγκεκριμένη εφαρμογή θα εμπερικλείει και πακέτο υπηρεσιών που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως την άδεια ΚΤΕΟ κ.λ.π, «ενώ πολύ σύντομα θα ξεχάσουμε την έννοια του πιστοποιητικού, καθώς, χάρις στην αναβάθμιση του wallet, θα δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς πληροφοριών χωρίς την ανάγκη διακίνησης αρχείων pdf».

Όπως εξήγησε, με το νέο wallet δεν θα χρειάζεται να εκδίδονται πιστοποιητικά από το Δημόσιο για το Δημόσιο, αλλά ούτε και να διακινούνται ψηφιακά τα ίδια έγγραφα, ενώ ο πολίτης θα δίνει μόνο την έγκρισή του ώστε η κάθε υπηρεσία ή φορέας να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία που ζητούνται τη δεδομένη χρονική στιγμή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία. Το επόμενο βήμα θα είναι η κατάργηση των πιστοποιητικών, όπου δεν χρειάζεται.

Κάθε μέρα ψηφιοποιούμε νέες υπηρεσίες, σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι πλέον στόχος είναι, αφού διασυνδέθηκαν όλα τα συστήματα του Δημοσίου, να αφαιρέσουμε κάποια κομμάτια τους στην επόμενη φάση. «Για παράδειγμα, δεν υπάρχει λόγος κάποια υπηρεσία να ζητά από τον πολίτη πιστοποιητικό γέννησης, όταν τα συγκεκριμένα υπάρχουν στα συστήματα του Δημοσίου».

Ο υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην δυνατότητα που έχουν οι μικρομεσαίοι να αξιοποιήσουν τα κονδύλια από προγράμματα του ΕΣΠΑ, σημείωσε ότι η ευρυζωνικότητα προχωράει με ταχείς ρυθμούς, ενώ σημείωσε και την προσπάθεια που καταβάλλεται για την διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας.



Αναγκαία η αξιοποίηση η ψηφιακή μετάβαση επιχειρήσεων και η πλήρης ψηφιοποίηση του Δημοσίου

Οι μικρομεσαίοι περιμένουν περισσότερα προγράμματα μέσω των οποίων θα μπορεί να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός των ΜμΕ και των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ενώ υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της χρηματοδότησης για την προσαρμογή.

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι επιχειρηματική κοινότητα περιμένει την επιτάχυνση των διαδικασιών για την πλήρη ψηφιοποίηση του Δημοσίου - ειδικά στον τομέα της Δικαιοσύνης.

«Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, είναι όπλα που θα φανούν εξαιρετικά χρήσιμα στην προσέλκυση επενδύσεων, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα. Επίσης, κάθε βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, έχει μεταξύ άλλων, θετικό αποτύπωμα και στην πορεία του επιχειρείν» επεσήμανε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι το υπουργείο μπορεί να φανεί πολύτιμος σύμμαχος και στην αξιοποίηση από πλευράς επιχειρήσεων, των μεγάλων δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη.



«Σήμερα- συνέχισε ο ίδιος - το σύνολο της κοινωνίας αντιμετωπίζει μία σειρά από προκλήσεις. Ακρίβεια, συνέχεια της ενεργειακής κρίσης, μείωση της κατανάλωσης στην αγορά, ανοιχτό μέτωπο για το φορολογικό, σοβαρά προβλήματα με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, οφειλές που έρχονται από το παρελθόν, είναι ορισμένες μόνο από τις αντιξοότητες που καλούνται να ξεπεράσουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις μας. Πολύτιμος σύμμαχος απέναντι σε όλα αυτά, μπορεί να είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας και κυρίως η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων, αλλά και η πλήρης ψηφιοποίηση του Δημοσίου».

Ο πρόεδρος υπενθύμισε ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει πλήρως ψηφιοποιημένες υπηρεσίες και δίνει ιδιαίτερη ευαισθησία στον εκσυγχρονισμό των μελών του ενώ πρόσθεσε ότι, ήδη, το ΕΕΑ, για λογαριασμό τους υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «τρέχει» το έργο ΕΠΑΔ (Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών) το οποίο αφορά την καταγραφή και την απλούστευση διαδικασιών και την καταχώρηση τους στο ΜΙΤΟΣ.

Ο πρόεδρος ολοκλήρωσε την ομιλία του αναφέροντας τα εξής: «Οι μικρομεσαίοι ζητάνε την παρέμβαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην εξεύρεση πόρων ώστε να στηριχθούν αποτελεσματικότερα σε αυτή τους την προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού. Δηλαδή να εφαρμοστούν περισσότερα προγράμματα, μέσω των οποίων θα μπορεί να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός των ΜμΕ και των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Είναι κομβικό αυτό το θέμα της χρηματοδότησης, καθώς κάθε αλλαγή ή βελτίωση στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, απαιτεί κάποια κόστη, τα οποία είναι δύσκολο έως αδύνατο να καλυφθούν από τις ίδιες, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην πραγματική οικονομία…Θα είναι πραγματικά κρίμα να υπάρχει δυνατότητα τόνωσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τελικά αυτή να μη γίνει. Αν αφεθούν στην τύχη τους οι επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους, το μόνο που θα δούμε είναι να μεγαλώνει η 'ψαλίδα' μεταξύ μεγάλων και μικρών, κάτι που δεν είναι καλό, ούτε για την οικονομία μας, αλλά ούτε και για την κοινωνία».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, Γιώργος Καββαθάς, επεσήμανε ιδιαίτερα το θέμα της διασυνδεσιμότητας και της ασφάλειας των ψηφιακών συναλλαγών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

