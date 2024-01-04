Εύβοια: Άνδρας εντοπίσθηκε αναίσθητος σε κεντρική οδό

Ήταν λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, όταν ένας άντρας είχε πέσει αναίσθητος στην Νέα Αρτάκη, επί της κεντρικής οδού Εθνικής Αντιστάσεως και εν μέση οδό.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, διερχόμενοι αλλά και κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ για βοήθεια,το οποίο έφτασε στο σημείο αλλά ο μεθυσμένος άντρας άρχισε να ανακτά τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να αρνείται πεισματικά την βοήθεια από τους διασώστες οι οποίοι μάταια προσπαθούσαν για αρκετή ώρα να τον βοηθήσουν.

Έτσι κλήθηκε η αστυνομία και άντρες του ΑΤ Χαλκίδας έφτασαν αμέσως στο σημείο και βοήθησαν τους διασώστες του ΕΚΑΒ, να βάλουν στο ασθενοφόρο τον μεθυσμένο άντρα και να τον μεταφέρουν παρουσία τους, στο νοσοκομείο, παρά την άρνηση και την αντίσταση που δέχτηκαν από αυτόν.

