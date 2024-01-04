Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο οδηγός αυτοκινήτου, στάθμευσε το όχημά του πάνω σε στροφή, με αποτέλεσμα λεωφορείο του ΟΑΣΘ να μην μπορεί να στρίψει, έτσι ώστε να εκτελέσει το δρομολόγιό του, από Αριστοτέλους για τη Μενεμένη.

Πολίτες σήκωσαν κυριολεκτικά στα χέρια το αυτοκίνητο προκειμένου να γίνει η διέλευση του λεωφορείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.