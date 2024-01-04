ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται σεφταλιές με χοιρινό κρέας λόγω σαλμονέλας

Σεφταλιές με χοιρινό κρέας κατεψυγμένες ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, καθώς διαπιστώθηκε η παρουσία σαλμονέλας.

Συγκεκριμένα ο Φορέας και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2023, προέβη σε δειγματοληψία του προϊόντος, «ΣΕΦΤΑΛΙΕΣ ΜΕ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ», με αριθ. παρτίδας: 202314511 και ημ. ανάλωσης έως: 14.09.24, που παρασκευάζεται από την εταιρεία «Χ. ΜΙΧΑΣ ΑΕΒΕ» στη Θέση Κανάλι, Υψηλάντη Βοιωτίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά από την εργαστηριακή εξέταση του ανωτέρω δείγματος από το κτηνιατρικό εργαστήριο Ηρακλείου, διαπιστώθηκε η παρουσία του μικροοργανισμού Salmonella spp.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

