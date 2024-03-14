Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Έκτακτα μέτρα της τροχαίας ήταν σε ισχύ στην περιοχή, για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας λόγω πραγματοποίησης συνάθροισης - συγκέντρωσης και πορείας διαμαρτυρίας, φοιτητικών συλλόγων, εκπαιδευτικών σωματείων, μαθητικών κοινοτήτων και άλλων συλλογικοτήτων. Δεκδικούν δημόσιες και δωρεάν σπουδές και αντιτίθενται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Η Αστυνομία εφάρμοζε κατά περίπτωση εκτροπές και διακοπές κυκλοφορίας σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Ομονοίας (Πατησίων, Αιόλου κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Όθωνος, Λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και στους οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου και της Σταδίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.