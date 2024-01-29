ψηφιακά οι εξετάσεις στα πανεπιστήμια

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη μεταξύ πρυτάνεων και του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πρυτάνεις συμφώνησαν να γίνουν ψηφιακά οι εξετάσεις προκειμένου να μη χαθεί το εξάμηνο στα Πανεπιστήμια.

Σε λίγο αναμένεται ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων έκανε αποδεκτή την ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη και συμφώνησε στην ψηφιακή διεξαγωγή των εξετάσεων του εξαμήνου, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου.

Με την ίδια ακριβώς μέθοδο θα ολοκληρωθούν και τα μαθήματα στις σχολές που υπάρχει ζήτημα με τις καταλήψεις και είναι σε εκκρεμότητα ακόμη η ολοκλήρωση των μαθημάτων.

Πηγή: skai.gr

