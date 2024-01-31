Λογαριασμός
Χανιά: Κομμάτι από μπαλκόνι έπεσε σε αυτοκίνητο - Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός - Φωτογραφίες

Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε πεζός στο πεζοδρόμιο ή επιβάτης εντός του οχήματος

μπαλκόνι

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί όταν ένα μεγάλο κομμάτι από μπαλκόνι σε πολυκατοικία στα Χανιά υποχώρησε και έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα.

μπαλκονι

Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο των Χανιών στην περιοχή των Δικαστηρίων, όταν ένα ογκώδες τσιμεντένιο τμήμα μπαλκονιού, αποκολλήθηκε και «προσγειώθηκε» σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

μπαλκονι

Το κομμάτι ήταν τόσο μεγάλο που προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε πεζός στο πεζοδρόμιο ή επιβάτης εντός του οχήματος.

μπαλκονι

Πηγή: flashnews.gr

