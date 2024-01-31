Ένοχος με το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου κρίθηκε από το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου ο 29χρονος κατηγορούμενος για το ραντεβού που έκλεισε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης σε 14χρονη και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με 3ετή αναστολή.

Κατά την απολογία του, ο 29χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε ξεκινήσει τη συνομιλία με την ανήλικη κοπέλα πιστεύοντας ότι το προφίλ δεν ήταν αληθινό, και πως όλα έγιναν πολύ γρήγορα προτού να αντιληφθεί τι έκανε. Ο ίδιος επισήμανε ότι ήταν μεγάλο λάθος όλο αυτό, προσθέτοντας ότι ουδέποτε στο παρελθόν είχε ξανακάνει κάτι αντίστοιχο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την Αστυνομία αλλά και τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τις διωκτικές Αρχές, όταν ο πατέρας της ανήλικης κοπέλας προχθές (Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024) στις 5 το απόγευμα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και κατήγγειλε ότι ένας άγνωστος άνδρας είχε προσεγγίσει μέσω κοινωνικών δικτύων (facebook) την κόρη τους και της ζήτησε να βρεθούν και να προβούν σε γενετήσιες πράξεις.

Η 14χρονη κοπέλα (όπως και η ίδια δήλωσε στην κατάθεσή της) τον ενημέρωσε για το νεαρό της ηλικίας της, όμως ο άγνωστος άνδρας δεν έδειξε να πτοείται και φέρεται να δήλωσε ότι δεν τον νοιάζει.

Η ανήλικη όμως ενημέρωσε τους γονείς της για την επικοινωνία και τα όσα της έλεγε ο 29χρονος και έτσι στη συνέχεια «ανέλαβε» η 39χρονη μητέρα της, η οποία και μιλούσε μαζί του παριστάνοντας την 14χρονη κόρη της. Έτσι κλείστηκε το ραντεβού για την ίδια ημέρα (28 Ιανουαρίου 2024) στις 5.30 το απόγευμα, έξω από ξενοδοχείο σε χωριό της δυτικής πλευρά του νησιού.

Μάλιστα - σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία- ο 29χρονος όταν έφθασε στο σημείο του ραντεβού έστειλε σε μήνυμα στο μέσω κοινωνικής δικτύωσης που συνομιλούσε με την ανήλικη, βίντεο από το κινητό του όπου απεικονιζόταν ο ίδιος μέσα στο αυτοκίνητό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

