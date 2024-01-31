Καταλήψεις στα πανεπιστήμια: Στον «αέρα» και οι τηλεξετάσεις σε πολλά ΑΕΙ

Αντιφατικός είναι ο αντίκτυπος της ομόφωνης απόφασης της Συνόδου των Πρυτάνεων, τη Δευτέρα, για διενέργεια των εξετάσεων στα πανεπιστήμια ψηφιακά, στην περίπτωση που η σχολή τελεί υπό κατάληψη.

Το νέο τοπίο διαμορφώνεται ως εξής: Πολλοί φοιτητές που τάσσονται κατά των καταλήψεων θεωρούν πως «εξασφάλισαν» τη διενέργεια της εξεταστικής και άρα δεν μετέχουν στις συνελεύσεις. Ετσι αφήνουν ελεύθερο το πεδίο στις αριστερές φοιτητικές παρατάξεις να συνεχίσουν την κατάληψη.

Την ίδια στιγμή βέβαια, ήδη από χθες πολλοί σύλλογοι καθηγητών δηλώνουν ότι δεν θα οργανώσουν ψηφιακά τις εξετάσεις, διότι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν όροι αδιάβλητου.

Κρίσιμες είναι οι σημερινές συνεδριάσεις της Συγκλήτου στα εμβληματικά Πανεπιστήμιο Αθηνών και Οικονομικό Παν. Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), στις οποίες θα τεθεί το θέμα της διενέργειας των εξετάσεων εξ αποστάσεως.

Πηγή: skai.gr

