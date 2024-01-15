OΛME: Συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 18/1 με στάση εργασίας

Κάλεσμα συμμετοχής στο «Συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και την ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων», απευθύνει η ΟΛΜΕ.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως: «εκφράζει εκ νέου την αντίθεσή του τόσο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια όσο και στο νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και καλεί όλες και όλους να συμμετέχουν μαζικά στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 18/1 (ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την ΕΕΚ) στις 12.00 στο Προπύλαια. Για τη διευκόλυνση συμμετοχής των συναδέλφων/ισσών κηρύσσουμε τρίωρη στάση εργασίας 11-2μμ».

Πηγή: skai.gr

