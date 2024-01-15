Επαγγελματίες εκτελεστές και ένα ακριβό συμβόλαιο θανάτου βλέπει η αστυνομία πίσω από την στυγερή δολοφονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο που σχετίζεται άμεσα με τον εμφύλιο πόλεμο της ελληνικής μαφίας.



Οι δράστες, τα στοιχεία των οποίων αναζητούνται, όπως και οι εντολείς τους, είχαν άριστη εκπαίδευση και οργάνωση, εκτελώντας την αποστολή τους με κρύο αίμα, και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το προφίλ των εκτελεστών: Άριστα εκπαιδευμένοι



Οι εκτελεστές του «Ζαμπόν» ήταν άριστα εκπαιδευμένοι και αδίστακτοι. Ο 44χρονος Βαγγέλης Ζαμπούνης γνώριζε ότι τον ήθελαν νεκρό και ήταν προετοιμασμένος να αμυνθεί, αλλά οι εκτελεστές ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι, και είχαν σχεδιάσει το δολοφονικό χτύπημα με μεγάλη δύναμη πυρός. Πυροβόλησαν κατά ριπάς στο ίδιο σημείο του τζαμιού, προκειμένου να διαπεράσουν οι βολίδες τη θωράκιση, κάτι που κατάφεραν. Το καλάσνικοφ είναι ένα πολεμικό όπλο με βεληνεκές 1,5 χιλιόμετρο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση έχει βάλλει από απόσταση 30 – 40 πόντων. Ο Ζαμπούνης δεν πρόλαβε καν να χρησιμοποιήσει το πιστόλι που είχε μαζί του.



... Και η «ταυτότητα» τους



Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουν δράστες ήταν Καυκάσιοι, Γεωργιανοί ή Τσετσένοι και γενικότερα άτομα από την Ανατολική Ευρώπη, χωρίς βέβαια να αποκλείουν οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά ζωής εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται να πρόκειται για «ενοικιαζόμενους/ εισαγόμενους» εκτελεστές, ή τουλάχιστον έχουν διασυνδέσεις με το εξωτερικό ώστε να προμηθεύονται κλεμμένα οχήματα και οπλισμό. Η μεθοδολογία δράσης επίσης θυμίζει τουλάχιστον δύο άλλα συμβόλαια θανάτου στο πρόσφατο παρελθόν. Πρόκειται για έναν 38χρονο ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων στο Γέρακα τον Ιούνιο του 2022, όπως και ενός Αλβανού βενζινοπώλη στη Νίκαια το 2021.



Προσπάθησε να «επεκτείνει τις δουλειές του;»



Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν στην ΕΛΑΣ σε σχέση με την ταυτότητα των εντολέων είναι ότι η επίθεση εναντίον του 44χρονου συνδέεται με προσπαθούσε να επεκτείνει τη δραστηριότητα του στην περιοχή του Ασπρόπυργου και τη Δυτική Αττική, γεγονός που τον έφερε σε σύγκρουση με τη ρωσόφωνη μαφία που δραστηριοποιείται στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και πετρελαιοειδών.

Ο «Ζαμπόν» είχε εφησυχάσει



Παρότι ο Ζαμπούνης θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα μέλη της επονομαζόμενης «Greek Mafia», είχε εφησυχάσει, και δεν είχε μπράβους να τον φυλάνε, κάτι που δεν συνηθίζεται, μόνο περιστασιακά είχε έναν μοτοσικλετιστή τον οποίο χρησιμοποιούσε ως προπομπό που έλεγχε τα σημεία τα οποία επισκεπτόταν.



Θα «μιλήσουν» τα κινητά του θύματος;



Επίσης έχει δοθεί μεγάλο βάρος στο καμένο όχημα διαφυγής, που είχε κλαπεί από τον Ιούνιο του 2023 από το Μιλάνο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν τη διαδρομή του, πώς ήρθε στην Ελλάδα, αλλά και τη διαδρομή των δραστών με το επίμαχο όχημα. Επίσης θα εξεταστούν τα οχήματα που έφυγαν από το σημείο καύσης, ένα όχημα αλλά και μια μοτοσικλέτα. Επίσης στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται πέντε κινητά του θύματος, δυο που είχε στην κατοχή του και άλλα τρία στο γραφείο του και στο σπίτι του. Η ΕΛΑΣ ευελπιστεί ότι τα κινητά «θα μιλήσουν» για να διακριβωθούν τυχόν ύποπτες επικοινωνίες.



Τζακούζι και αλεξίσφαιρα τζάμια



Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πρατήριο, ένα από τα περισσότερα από τα 10 συμφερόντων του Ζαμπούνη, είχε ειδική θωράκιση, αλεξίσφαιρα τζάμια, ένα «δωμάτιο πανικού», υπήρχε ακόμα γυμναστήριο, τζακούζι αλλά και κρεβάτι προκειμένου να διανυκτερεύει εκεί. Περνούσε εκεί τις περισσότερες της ημέρας του, και έβγαινε μόνο για να επιβιβαστεί στο θωρακισμένο τζιπ.

