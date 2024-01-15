Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά από πληροφορία, πως αυτοκίνητο παρασύρθηκε με τους επιβαίνοντες από φουσκωμένο χείμαρρο στο χωριό Πλουτοχώρι του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων.

Όλες οι δυνάμεις κινούνται προς αυτή την περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν το όχημα και τα άτομα που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Πρόκειται για δύο άτομα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ζευγάρι. Η πυροσβεστική έχει κινητοποιήσει δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες. Στο σημείο σπεύδει και ομάδα ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ με 4 άτομα και η Ο.Υ.Δ. με 4 δύτες της Μονάδας. Στο συμβάν μεταβαίνει και ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ με 7 άτομα.

Λόγω του χειμάρρου έχει κοπεί στα δύο και το χωριό.

