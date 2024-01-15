Λογαριασμός
Εξελίξεις με τον δόκιμο πλοίαρχο του St Nikolas: Επίσκεψη του Έλληνα πρέσβη στην Τεχεράνη - Επίσημο αίτημα απελευθέρωσης

Tο πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου Μ/Τ ST. NIKOLAS επισκέφθηκε ο τοπικός ανταποκριτής του ασφαλιστικού φορέα (P&I Club) της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου

Τάνκερ

Σε κορυφαίο επίπεδο διεξάγονται πλέον οι επαφές του υπουργείου Εξωτερικών για την επελευθέρωση του Έλληνα δόκιμου πλοιάρχου, ο οποίος ήταν ένας από τους 19 ναυτικούς που επέβαιναν στο τάνκερ St Nikolas κατά την κατάληψή του από μονάδα του ιρανικού στρατού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας πρέσβης πραγματοποίησε επίσκεψη στην Τεχεράνη, καταθέτοντας επίσημο αίτημα για την άμεση απελευθέρωση του δόκιμου πλοιάρχου.

Είναι πιθανό τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν θετικές εξελίξεις.

Νωρίτερα, το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου Μ/Τ ST. NIKOLAS επισκέφθηκε, μετά από άδεια των ιρανικών αρχών, ο τοπικός ανταποκριτής του ασφαλιστικού φορέα (P&I Club) της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου Empire Navigation Inc.

Το ST. NIKOLAS παραμένει στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν.

Οπως αναφέρεται σε νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας, ο εκπρόσωπος συναντήθηκε με μέλη του πληρώματος προκειμένου να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια και επιβεβαίωσε ότι όλοι οι ναυτικοί είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους.

