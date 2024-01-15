Σε κορυφαίο επίπεδο διεξάγονται πλέον οι επαφές του υπουργείου Εξωτερικών για την επελευθέρωση του Έλληνα δόκιμου πλοιάρχου, ο οποίος ήταν ένας από τους 19 ναυτικούς που επέβαιναν στο τάνκερ St Nikolas κατά την κατάληψή του από μονάδα του ιρανικού στρατού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας πρέσβης πραγματοποίησε επίσκεψη στην Τεχεράνη, καταθέτοντας επίσημο αίτημα για την άμεση απελευθέρωση του δόκιμου πλοιάρχου.

Είναι πιθανό τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν θετικές εξελίξεις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Νωρίτερα, το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου Μ/Τ ST. NIKOLAS επισκέφθηκε, μετά από άδεια των ιρανικών αρχών, ο τοπικός ανταποκριτής του ασφαλιστικού φορέα (P&I Club) της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου Empire Navigation Inc.

Το ST. NIKOLAS παραμένει στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν.

Οπως αναφέρεται σε νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας, ο εκπρόσωπος συναντήθηκε με μέλη του πληρώματος προκειμένου να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια και επιβεβαίωσε ότι όλοι οι ναυτικοί είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.