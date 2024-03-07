Ο Δήμος Αθηναίων «γιορτάζει» την Τσικνοπέμπτη στη Βαρβάκειο Αγορά

Την παράδοση της Τσικνοπέμπτης θα «τιμήσει» σήμερα ο Δήμος Αθηναίων, καθώς θα το γιορτάσει στη Βαρβάκειο Αγορά, παρουσία του δημάρχου Χάρη Δούκα, ο οποίος θα την επισκεφτεί στη 1 το μεσημέρι.
Το κέντρο της πόλης θα πλημμυρίσει από μουσική. Την εκδήλωση θα ανοίξει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου στη Βαρβάκειο Αγορά, ενώ τη μουσική σκυτάλη θα πάρουν στη συνέχεια (13:00) το συγκρότημα Χάρισμα και ο Ισίδωρος Πάτερος.
Ακόμη, η Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης ΒΑΚΧΑΙ θα ξεκινήσει στις 12:00 από την πλατεία Συντάγματος την αποκριάτικη διαδρομή της, κάνοντας μία στάση στην πλατεία Κοτζιά, όπου θα αναπαραστήσει το έθιμο των Κορδελάτων της Νάξου και θα καταλήξει στην πλατεία Μοναστηρακίου.
