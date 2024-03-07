Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας και του κέντρου της Αθήνας, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής .

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης το μεσημέρι της Τρίτης στις περιοχές της Καλλιθέας και του Βύρωνα, συνελήφθησαν 2 ημεδαποί, ένας νεαρός άνδρας 26 ετών και μία γυναίκα 54 ετών, και ένας 45χρονος αλλοδαπός, μέλη της οργάνωσης, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 26χρονος μέλος της οργάνωσης.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν δημιουργήσει κατάλληλες υποδομές για τα διάφορα στάδια διακίνησης (ασφαλής μεταφορά, χώροι απόκρυψης, μέτρα προφύλαξης κ.λπ.), ενώ προέβαιναν στη διακίνηση ουσιών σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης κατά τους θερινούς μήνες, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα και την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τουριστών (TRANSFER).

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της.

Συγκεκριμένα,

- ο 45χρονος ως αρχηγός, ήταν υπεύθυνος για όλη την ακολουθητέα διαδικασία της οργάνωσης (προμήθεια, επανατυποποίηση, αποθήκευση, φύλαξη και διακίνηση), καθώς και για την ανεύρεση πελατών και την είσπραξη των κερδών.

- Ο 26χρονος, ως άμεσος συνεργός του αρχηγού, ήταν επιφορτισμένος κυρίως με την προμήθεια της κοκαΐνης και την ανεύρεση προμηθευτών και πελατών.

- Ο 26χρονος συλληφθείς, είχε αναλάβει την αποθήκευση, φύλαξη και μεταφορά της κοκαΐνης.

- Τέλος, η 54χρονη διαφύλαττε τα κέρδη από τη διακίνηση και φρόντιζε να αποσταλούν ορισμένες ποσότητες σε γειτονική χώρα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• 51,8 γραμμ. κοκαΐνης διαμοιρασμένα σε -62- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

• ρολό βαψίματος, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως κρύπτη των ναρκωτικών,

• 2 τοστιέρες που χρησιμοποιούσαν ομοίως ως κρύπτες χρηματικού ποσού,

• το χρηματικό ποσό των -46.325- ευρώ,

• 2 ζυγαριές,

• αυτοκίνητο και

• 5 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

