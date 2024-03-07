Άναψαν τα αίματα στην κεντρική είσοδο του ΑΠΘ ανάμεσα σε οδηγό ταξί που μετέφερε γυναίκα με το μωρό της και φοιτητές που διαμαρτύρονται για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αποκλείοντας τον δρόμο



Ολιγόλεπτη ένταση επικράτησε στην κεντρική είσοδο του ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός ταξί που μετέφερε γυναίκα με ανήλικο στην αγκαλιά της ήθελε να περάσει για να μπει στο πανεπιστήμιο. Εκεί συνάντησε τους φοιτητές που έχουν αποκλείσει από νωρίς το πρωί την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, αντιδρώντας στα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Ο οδηγός ταξί έχασε την ψυχραιμία του, βγήκε από το όχημά του και φώναξε στους φοιτητές. Μάλιστα, όπως θα δείτε και στο βίντεο της Voria.gr, απείλησε δις να πατήσει με το όχημα τους φοιτητές οι οποίοι κρατούσαν πανό κλείνοντας την είσοδο και η ένταση ανέβηκε ακόμη περισσότερο.

Οι φοιτητές εξήγησαν στον οδηγό ταξί πως έχουν αποκλείσει συμβολικά το πανεπιστήμιο για λίγο, λόγω της συζήτησης για το νομοσχέδιο που προβλέπει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Έπειτα του είπαν να μπει από άλλη είσοδο, την οποία έχουν αφήσει ανοικτή.

Ο οδηγός ταξί απείλησε και έναν από τους φοιτητές ότι θα τον χτυπήσει στο πρόσωπο, όταν αυτός του είπε να φύγει από το σημείο.

Τελικά η επιβάτιδα με το μωρό της κατέβηκε από το ταξί και μπήκε στο πανεπιστήμιο πεζή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.