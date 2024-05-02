Βάψιμο αυγών: Πώς βγαίνει η βαφή από τα χέρια και τα ρούχα

Mπορεί το βάψιμο των αυγών να είναι ένα από τα διασκεδαστικότερα έθιμα για την οικογένεια, Πάσχα, ωστόσο «βραχνάς» ημερών γίνεται η μπογιά που μένει στα χέρια και στα ρούχα, μην εννοώντας να εξαφανιστεί παρά τα συνεχόμενα πλυσίματα.

Ευτυχώς, υπάρχουν πολλά κόλπα ώστε να αφαιρεθεί η βαφή αλλά σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο, κατά το βάψιμο των αυγών, είναι να φοράμε γάντια ακόμη κι αν τα διαπερνά η βαφή στο τέλος.

Για να βγάλετε τη βαφή των αυγών από το δέρμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασετόν.

Για μια πιο φυσική λύση, μπορείτε να φτιάξετε ένα scrub και να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα με λάδι μαγειρέματος και ζάχαρη ώστε να τρίψετε τα χέρια σας.

Μια άλλη λύση είναι το ντεμακιγιάζ ματιών που θα απομακρύνει την βαφή άμεσα.

Επίσης, μια λύση είναι η μαγειρική σόδα με λευκό ξίδι που είναι ιδανική και για την κατσαρόλα στην οποία έβαψες τα αυγά.

Αν έχετε χρησιμοποιήσει χρώματα ζαχαροπλαστικής, τότε χρησιμοποιήστε λίγο χοντρό αλάτι και ξίδι.

Πώς θα αφαιρέσετε τη βαφή αυγών από τα ρούχα

Ταμπονάρετε τον λεκέ με λίγο χαρτί, χωρίς να τον πιέζετε γιατί μπορεί να ποτίσει περισσότερο. Στη συνέχεια γυρίζετε το ύφασμα από την ανάποδη πλευρά, βάζετε το ρούχο κάτω από τη βρύση και ξεπλένετε με νερό την μπογιά. Αμέσως μετά το πλένετε με το απορρυπαντικό σας στη θερμοκρασία που επιτρέπει το ύφασμα.

Αν ο λεκές από βαφή αυγών στα ρούχα παραμένει, αναμίξτε μια κουταλιά της σούπας αμμωνία σε ένα φλιτζάνι χλιαρό νερό.

Αφήστε το ρούχο να μουλιάσει και στη συνέχεια χρησιμοποιείστε κανονικό απορρυπαντικό για να το πλύνετε. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο με μαγειρική σόδα και ξίδι.

Αν έχετε λερωθεί με χρώματα ζαχαροπλαστικής, τότε χρησιμοποιήστε υγρό πιάτων και ζεστό νερό.

Επίσης, όπως και στο μελάνι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γάλα με λευκό ξίδι ενώ μπορείτε και να ψεκάσετε λακ μαλλιών στον λεκέ, τρίβοντάς τον με ένα σφουγγαράκι μεχρι να διαλυθεί ο λεκές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.