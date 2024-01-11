Εντάσσονται στο «Εξοικονομώ 2023», ως καταρχήν επιλέξιμες, όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για 31.549 αιτήσεις, οι οποίες κατατέθηκαν έως και την 15η Νοεμβρίου του 2023 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ένταξης). Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος από πλευράς νοικοκυριών, αυξάνεται ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος σε 422.105.074 ευρώ (από 300.000.000 ευρώ). Ποσό, που καλύπτει το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και εντάσσονται, αρχικά, σ' αυτό.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ 2023» λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, τόσο με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων όσο και με την πρόβλεψη προϋπολογισμού αποκλειστικά γι' αυτά.

Το «Εξοικονομώ 2023», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θέτει ως βασικό στόχο την προώθηση της εθνικής και ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό, συντελείται μέσω της αναβάθμισης της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (πάνω από 30% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας), σημειώνει το ΥΠΕΝ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Αυξάνουμε τον προϋπολογισμό του "Εξοικονομώ 2023", κατά 40% περίπου, καθώς καταγράφηκε εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρον, από πλευράς νοικοκυριών, για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Αξιοποιώντας διαθέσιμους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καλύπτουμε το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Παράλληλα, δρομολογούμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες -που αποσκοπούν στη μείωση του ενεργειακού κόστους- και για τις επιχειρήσεις, μέσω προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας, που πρόκειται να ανοίξει για υποβολή αιτήσεων το προσεχές χρονικό διάστημα».

Η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σημείωσε: «Ανταποκρινόμενοι στο σημαντικό ενδιαφέρον των ελληνικών νοικοκυριών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2023", αποφασίσαμε να εντάξουμε το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν, πάντα με τις προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε με τον τρόπο αυτό την ελληνική οικογένεια στην κοινή μας προσπάθεια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, που επιτυγχάνεται μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης και της εξοικονόμησης ενέργειας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.