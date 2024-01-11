Μία σπουδαία δωρεά βρίσκεται σε εξέλιξη για τον δήμο Ηρακλείου καθώς σε δύο οικόπεδα στην Κνωσό έχουν βρεθεί εξαιρετικά σημαντικές αρχαιότητες με ευρήματα από το θρησκευτικό κέντρο της Κνωσού και ανασκαφέα την πρώην Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου κ. Αθανασία Κάντα.

Τα εν λόγω οικόπεδα βρίσκονται στην περιοχή Μπουγάδα Μετόχι στην Α’ Αρχαιολογική ζώνη της Κνωσού και ανήκουν σε δύο κρητικούς ιδιώτες. Πρόκειται για μοναδικά ακίνητα ως προς τον πλούτο των αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τα σπουδαία ευρήματα της κ. Κάντα.

Μάλιστα, ορισμένες από αυτές τις αρχαιότητες έχουν εκτεθεί σε Μουσείο στην Αθήνα και στο Ashmolean Museum της Οξφόρδης, το οποίο έχει αρχαιότητες από την περίοδο του Έβανς.

Η αγορά των ακινήτων θα γίνει με χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Αιγαιακής Προϊστορίας το οποίο θα καλύψει όλο το κόστος απόκτησης τους από το δήμο Ηρακλείου, που είναι προϋπόθεση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, για να συνεχιστεί η ανασκαφική διαδικασία. Το κόστος ανέρχεται στα 50.000 ευρώ για το πρώτο οικόπεδο με έκταση 1.339τ.μ. και 25.000 ευρώ για το δεύτερο οικόπεδο με έκταση 219τ.μ.

Το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου έχει πάρει απόφαση να πληρώσει το συμβολαιογράφο, το φόρο και το Κτηματολόγιο. Ωστόσο, ο φόρος είναι μηδενικός, ο συμβολαιογράφος δε θα λάβει χρήματα οπότε ο δήμος θα πληρώσει μόνο το τέλος ώστε να εγγραφούν τα οικόπεδα στο Κτηματολόγιο.

Έχει προηγηθεί ήδη έλεγχος από την Επιτροπή Καταλληλότητας και Εκτιμήσεως της αξίας των ακινήτων, ο οποίος συμφώνησε με το τίμημα και την καταλληλότητα των οικοπέδων.

Το Ινστιτούτο, ο συμβολαιογράφος κ. Αριστοφάνης Μπουντουράκης, η Νομική Υπηρεσία και το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του δήμου Ηρακλείου καθώς και ο μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος κ. Μανόλης Βασιλάκης, έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία για την υπογραφή του συμβολαίου και απομένει μόνο ο ορισμός από τη νέα Δημοτική Αρχή του αντιδημάρχου που θα υπογράψει το συμβόλαιο.

Το συμβόλαιο θα γίνει με αγοραστή τον δήμο Ηρακλείου και εκ τρίτου συμβαλλόμενο τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών κ. Thomas Brogan, ο οποίος θα καταβάλλει το τίμημα στους ιδιώτες των οικοπέδων. Με αυτό τον τρόπο ο δήμος αποκτά δύο σημαντικά οικόπεδα τα οποία θα θέσει στη διάθεση της Αρχαιολογίας Ηρακλείου.

Αθανασία Κάντα: «Έχουμε εντοπίσει το θρησκευτικό κέντρο της αρχαίας πόλης της Κνωσού»

Η κ. Αθανασία Κάντα, επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει στο Cretalive ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον η διαχρονία των ευρημάτων που ξεκινούν από το 2.000 π.Χ. και φθάνουν μέχρι και τους χριστιανικούς χρόνους διατρέχοντας τους Μινωικούς, Μυκηναϊκούς χρόνους, την πρώιμη εποχή του σιδήρου, την αρχαϊκή, την κλασική εποχή και την ελληνιστική εποχή καθώς και τα ρωμαϊκά και παλαιοχριστιανικά χρόνια.

«Έχουμε εντοπίσει το θρησκευτικό κέντρο της αρχαίας πόλης της Κνωσού. Τα ευρήματα διατρέχουν πάρα πολλούς αιώνες με βεβαιωμένη θρησκευτική χρήση. Είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο να βρεθεί η διαχρονία στο ίδιο σημείο και σε τόσο μεγάλο βάθος χρόνου. Η διαχρονία περνά μέσα από τη μνήμη της ιερότητας του χώρου και μέσα από την αλληλουχία των πολιτισμών που διαδέχονται ο ένας τον άλλον» επισημαίνει η ίδια.

«Διαφωτίζουν πλευρές του κρητικού πολιτισμού»

Σε επιστολή της προς το δήμο Ηρακλείου η κ. Αθανασία Κάντα σημειώνει ότι: «στο σύγχρονο οικισμό της Κνωσού Μπουγάδα Μετόχι, σε ανασκαφή που διεξήγαγα, από το 2011 έως το 2017, με χρηματοδότηση από το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας ήρθε στο φως το θρησκευτικό κέντρο της αρχαίας πόλης της Κνωσού, με μοναδική μέχρι σήμερα διαχρονία λατρείας από το 1.800 π.Χ. έως τουλάχιστον τον 3ο μ.Χ. αιώνα. Πρόκειται για δύο αγροτεμάχια στα οποία βρέθηκαν μοναδικά ευρήματα όλων των εποχών τα οποία διαφωτίζουν πλευρές του κρητικού πολιτισμού.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται ευρήματα του 1.700- 1.500 π.Χ όπως το ελεφάντινο σκήπτρο θρησκευτικής – τελετουργικής χρήσης κατάγραφο από όλες τις πλευρές με επιγραφές της Γραμμικής Γραφής Ά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιγραφή της Γραμμικής Γραφής Ά που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Βρέθηκε επίσης το εγκαίνιο δωματίου που περιείχε πολύτιμα υλικά σε μικρές μπάρες, χρυσός, αργυρός, αμέθυστος, χάντρες από lapis lazuli τάλαντου χαλκού, διπλούς πέλεκεις από χρυσό, αργυρό, χαλκό. Μεγάλη έκπληξη προκάλεσε η εύρεση διπλού πέλεκυ από σίδηρο.

Πρώτη φορά βρίσκεται τόσο πρώιμο περίτεχνο αντικείμενο από το μέταλλο αυτό, του οποίου η χρήση και η παραγωγή αρχίζει πολύ αργότερα κυρίως μετά το 1.100 π.Χ. Άλλο σημαντικότατο εύρημα είναι η μικρή λίθινη καταγραφή σφραγίδα με Κρητική Ιερογλυφική Γραφή.

Ένα μοναδικό στην Κρήτη εύρημα του Θρησκευτικού Κέντρου της πόλης της Κνωσού, είναι ένα ξίφος διακοσμημένο με χρυσούς γρύπες που χρονολογείται στο 1.400- 1.380 π.Χ. το οποίο είχε εναποτεθεί ως εγκαίνιο σε μικρό Μυκηναϊκό ιερό. Βρέθηκε επίσης σειρά Ρωμαϊκών αγαλμάτων και αγαλματίων εξαιρετικής τέχνης. Η διατήρηση των μοναδικών αρχιτεκτονικών καταλοίπων που έχουν βρεθεί είναι εντελώς απαραίτητη. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την πενταετή συνέχιση της διερεύνησης του χώρου υπό την προϋπόθεση ότι τα δύο αγροτεμάχια όπου έχουν βρεθεί τα σημαντικότατα αυτά αρχαία θα ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και όχι σε ιδιώτες».

