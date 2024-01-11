Παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σύσσωμη η αθλητική κοινότητα, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Αθλητισμού, σε μία ξεχωριστή εκδήλωση, η οποία επιφύλασσε πολλές εκπλήξεις, λόγω της συμπλήρωσης 20 χρόνων από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών/Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας και την κατάκτηση του Euro από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.

Εμβληματικές προσωπικότητες από το χώρο του Αθλητισμού, Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, oι Legends του 2004, διακεκριμένοι αθλητές, υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του «Αθήνα 2004», Γιάννα Αγγελοπούλου, καθώς και εκπρόσωποι από όλους τους φορείς του Αθλητισμού, παραβρέθηκαν στο Υπουργείο για την εκδήλωση,

«Το 2004 ήταν μια χρονιά που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά», δήλωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και συνέχισε αναφερόμενος στα δύο εμβληματικά γεγονότα που σημειώθηκαν στον Αθλητισμό, 20 χρόνια πριν, «στην άρτια διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και βέβαια στον μοναδικό θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδος. Το 2024, ως μία χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων, είναι μία ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε και ως κυβέρνηση το συνολικό μας σχέδιο για τον αθλητισμό. Η σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και αθλητισμού, στην οποία τόσο πιστεύω, επιβεβαιώνεται τώρα και μέσα από τη θεσμική ανακατανομή και βέβαια την αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου του υφυπουργού Αθλητισμού σε αναπληρωτή υπουργό. Πιστεύω ότι και αυτό από μόνο του στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προτεραιότητα την οποία αποδίδει η Ελληνική Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά στη σημασία του αθλητισμού. Είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα, της αθλητικής οικογένειας ενωμένης. Ο αθλητισμός ενώνει. Ο αθλητισμός δεν διχάζει. Και αυτή η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να υπηρετεί αυτή την αποστολή ανάδειξης του αθλητισμού συνολικά στη χώρα. Με έργα και όχι με λόγια».



Ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας ανακοίνωσε την έκδοση επετειακών, συλλεκτικών νομισμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος για τα χρόνια, από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας και από την κατάκτηση του Euro από την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.

«Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί πάντοντε υποχρέωσή της να συμβάλλει στην έκδοση συλλεκτικών νομισμάτων που προβάλλουν σημαντικές πολιτιστικές, ιστορικές και αθλητικές επετείους της χώρας. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα ολυμπιακά νομίσματα της Επιτροπής «Αθήνα 2004», αλλά και πρόσφατα το νομισματικό πρόγραμμα για την επέτειο των 200 χρόνων από την εθνική ανεξαρτησία της χώρας μας, τυπώθηκαν στο νομισματοκοπείο της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και με τη σύμφωνη γνώμη του, αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημα του υπουργού Αθλητισμού κ. Βρούτση και να εκδώσει δύο ασημένια συλλεκτικά νομίσματα, επιμελημένης κοπής σε ειδική συσκευασία, για να συμβάλει στη συλλογική μνήμη αυτών των δύο σημαντικών γεγονότων του 2004» είπε χαρακτηριστικά

Ο κ. Βρούτσης, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον κ. Στουρνάρα, τονίζοντας πως «είναι σημαντικό να τιμήσουμε και να διατηρήσουμε τα δύο αυτά εμβληματικά ορόσημα για τον Αθλητισμό, που σημειώθηκαν το 2004, ζωντανά στο διηνεκές. Η Ελλάδα είναι η μήτρα του Ολυμπισμού, η γενέτειρα των ιδεωδών του, και οφείλουμε να μεταδίδουμε τις αθλητικές μας μνήμες στις επόμενες γενιές».

Επίσης τόνισε ότι το 2024 θα είναι και η χρονιά των μεγάλων μεταρρυθμίσεων για τον ελληνικό αθλητισμό, με κορυφαία αυτή της πλήρους ψηφιακής του αποτύπωσης μέσω της πλατφόρμας e-Kouros, όπως και της κωδικοποίησης του αθλητικού νόμου και της εφαρμογή του χωροταξικού αθλητισμού, με τις καινοτόμες συνεργασίες του Υπουργείου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο».

Η πρόεδρος του «Αθήνα 2004», Γιάννα Αγγελοπούλου, που ήταν παρούσα στην εκδήλωση, χαιρέτισε την πρωτοβουλία και δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Νιώθω μεγάλη χαρά, αλλά και κάποια συγκίνηση, που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Γιατί ανάμεσά σας βλέπω πρόσωπα με τα οποία μας συνδέουν πολλά. Οι κόποι, οι αγωνίες, οι χαρές που ζήσαμε μαζί πριν 20 χρόνια. Μας συνδέει προπάντων εκείνο το αίσθημα περηφάνειας που μας πλημμύρισε όλες και όλους τότε, όταν έσβησαν τα φώτα της γιορτής και συνειδητοποιήσαμε τι είχαμε καταφέρει. Οι αθλητές, οι εθελοντές, εμείς της οργανωτικής επιτροπής, οι Έλληνες όλοι μαζί. Φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Είναι χρονιά Ολυμπιακή, η χρονιά των Αγώνων στο Παρίσι. Και ταυτόχρονα είναι η 20η επέτειος των αγώνων της Αθήνας, που η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή τους χαρακτήρισε αξέχαστους. Και πολλοί στην διεθνή Ολυμπιακή οικογένεια τους χαρακτηρίζουν και σήμερα, ως τους καλύτερους όλων των εποχών. Να το θυμηθούμε, λοιπόν, και να το ξανανιώσουμε εκείνο το αίσθημα της περηφάνειας. Το αξίζουμε. Και το χρειαζόμαστε».

Ο εκπρόσωπος των διεθνών τροπαιούχων και αρχηγός της θρυλικής εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, Θοδωρής Ζαγοράκης, τόνισε: «Επειδή γνωρίζω την ευαισθησία του Πρωθυπουργού για τον Αθλητισμό και πόσο τον αγαπάει, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνει η Πολιτεία με την έκδοση των επετειακών νομισμάτων, αλλά και για το γεγονός ότι βρίσκεται σήμερα κοντά μας σε αυτή την εκδήλωση. Φυσικά και τον υπουργό Αθλητισμού κ. Βρούτση, για την προσωπική σχέση που απέκτησε μέσα σε ένα μήνα με όλους τους αθλητές, όλων των αθλημάτων, κάτι που αναγνωρίζουν όλοι, και τη χαρά που μας δίνει να αισθανόμαστε το Υπουργείο σπίτι μας. Επίσης, κα. Αγγελοπούλου, δεν μπορώ να μην αναφέρω τη χαρά μας για το γεγονός ότι δώσαμε το έναυσμα το 2004 ώστε οι Ολυμπιακοί Αγώνες να έχουν την τεράστια επιτυχία που είχαν».

Για την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας να επενδύσει στα αθλητικά σχολεία διαβεβαίωσε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τις ευχές του. Την ευχή να είναι η Ελλάδα στην κορυφή και το 2024, έδωσαν από την πλευρά τους οι πρόεδροι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος και Γιώργος Καπελάκης αντίστοιχα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι υφυπουργοί Παιδείας Ζέτα Μακρή και Ιωάννα Λυτρίβη, οι γενικοί γραμματείς Γιώργος Μαυρωτάς (Αθλητισμού) και Γιώργος Βούτσινος (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης), και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.



Παραβρέθηκαν, επίσης΄, εκπρόσωποι από: την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών (ΣΕΟ), την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ΕΣΟΑ), την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΕΠΕ), τον Σύλλογο Ελλήνων Παραολυμπιονικών (ΣΕΠ), τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ), την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝΟΑ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), τις 63 Ομοσπονδίες, τις επαγγελματικές λίγκες (Super League 1 και 2, Basket League, Volley League), τα 17 Εθνικά Αθλητικά Κέντρα (ΕΑΚ), τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), το BeActiveHellas, τις Οργανωτικές Επιτροπές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και του ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος, τον Σύλλογο Εργαζομένων του Υπουργείου Αθλητισμού κ.α.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.