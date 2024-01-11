Συγκλονισμένο παραμένει το πανελλήνιο από την άγρια δολοφονία της 41χρονης εγκύου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με φερόμενους ως δράστες τον 39χρονο σύντροφό της και τον 34χρονο φίλο του.

Σύμφωνα με το thestival.gr, αγαπημένα πρόσωπα της άτυχης γυναίκας λένε το τελευταίο αντίο στην 41χρονη, στην νεκρώσιμο ακολουθία, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, στην περιοχή της Νέας Κρήνης.

Ο 39χρονος σύντροφός της, ο οποίος χθες ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο ενώπιον του Ανακριτή, μαζί με τον φίλο του, αρνείται κάθε κατηγορία σε βάρος του.

