Βούλα: Μοτοσυκλέτα παρέσυρε πεζή στη Λεωφόρο Καραμανλή

Nέο σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στη Βούλα καθώς μοτοσυκλέτα παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζή στη Λεωφόρο Καραμανλή.

Η παράσυρση σημειώθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις 19:20 στη Λεωφόρο Καραμανλή στο ύψος της οδού Διός, ρεύμα προς Σούνιο όταν και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η μοτοσυκλέτα παρέσυρε την πεζή.

Βαριά τραυματίας, είναι όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες και ο οδηγός της μηχανής.

Πηγή: skai.gr

