Βούλα: Μοτοσυκλέτα παρέσυρε πεζή στη Λεωφόρο Καραμανλή- Βαριά τραυματίας και ο δικυκλιστής

Το νέο σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Καραμανλή στο ύψος της οδού Διός

Nέο σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στη Βούλα καθώς μοτοσυκλέτα παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζή στη Λεωφόρο Καραμανλή.

Η παράσυρση σημειώθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις 19:20 στη Λεωφόρο Καραμανλή στο ύψος της οδού Διός, ρεύμα προς Σούνιο όταν και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η μοτοσυκλέτα παρέσυρε την πεζή.

Βαριά τραυματίας, είναι όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες και ο οδηγός της μηχανής.

Πηγή: skai.gr

