«Ο κ. Πολυχρονόπουλος έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι κανένα ποσό από τον "Άλλο Άνθρωπο" δεν πήγαινε σε τυχερά παιχνίδια» δήλωσε ο δικηγόρος του Αλέξανδρος Κατσιφός μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Σήμερα».

Σύμφωνα με το δικηγόρο του, κάποιοι προσπαθούν να εμπλέξουν την ιδιωτική ζωή του κ. Πολυχρονόπουλου με αυτή του «Άλλου Ανθρώπου». Όπως είπε ο κ. Κατσiφός, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής πως ο κ. Πολυχρονόπουλος έπαιζε μεγάλα ποσά σε τυχερά παιχνίδια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Υπάρχει υπόνοια ότι τα ποσά είναι μεγάλα, δεν τα έχουμε δει τα ποσά, δεν ξέρουμε» είπε και υπογράμμισε ότι ο κ. Πολυχρονόπουλος δεν είχε εισοδήματα από εργασία. «Η μόνη του απασχόληση ήταν στον “Άλλον Άνθρωπο”».

Σχετικά με το γεγονός πως τα χρήματα για την δομή έμπαιναν σε λογαριασμούς συγγενικών του προσώπων ο κ. Κατσιφός ανέφερε: «Ελέγχεται γιατί δεν είχε κάνει ερανικούς λογαριασμούς και γιατί δεν λειτουργούσε αυτή τη δομή με έναν πιο νομότυπο τρόπο. Πράγματι χρησιμοποιούσε καλώς ή κακώς αυτούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς προσώπων εμπιστοσύνης του, που ήξερε ότι συμμετέχουν και συμμερίζονται το όραμα και τις ιδέες του και που δεν θα τα καταχραστούν για προσωπικούς λόγους».

Νέες καταγγελίες: Τα μπουζούκια και ο Ελληνοαμερικάνος

Την ίδια ώρα, νέες καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο και για ποσά που έκαναν «φτερά». Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο MEGA ένας από τους εθελοντές της δομής, ο κ. Γιώργος, αναφέρθηκε σε χρήματα από κουτιά που εξαφανίζονταν, για έναν λογαριασμό 7.500 ευρώ σε νυχτερινό κέντρο και για μια δωρεά 140.000 ευρώ από Ελληνοαμερικανό την οποία δεν είδε ποτέ αν και μίλησε με τον δωρητή.

«Ήμουν εθελοντής έναν χρόνο στον «Άλλο Άνθρωπο» και αυτό που αντίκριζα ήταν εντελώς εξωπραγματικό για μένα. Θα μιλήσω για τα ψώνια που έφερνε ο κόσμος επί καθημερινής βάσης με κρέατα, τρόφιμα και άλλα είδη, για να τα παίρνουν οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη, και τα οποία δεν τα έδιναν. Mας έλεγαν να μην δίνουμε τίποτα σε κανέναν, μόνο σε άτομα του οικογενειακού κύκλου του. Το φαγητό γινόταν από προϊόντα που μας έφερνε ο κόσμος. Το κρέας το μοίραζαν σταδιακά άτομα του οικογενειακού του κύκλου, αμφιβάλλω αν είχαν αγοράσει ποτέ κρέας», είπε αρχικά.

«Με όποιον δεν άκουγε αυτά που ήθελε, ο Πολυχρονόπουλος είχε μία στάση επιθετική, να φωνάζει και να βρίζει. Αναφορικά με τα χρήματα, παρουσίαζαν κάποια κουτιά σε διάφορα μαγαζιά και αυτά που μαζεύονταν, όταν τα έφερναν στην «Κοινωνική Κουζίνα» τα μοιράζονταν μεταξύ τους τα άτομα που δούλευαν στην «Κοινωνική Κουζίνα» και σταματούσε εκεί», συμπλήρωσε ο κ. Γιώργος. Παράλληλα περιέγραψε δύο περιστατικά, ένα που αφορά έξοδο σε… μπουζούκια και ένα δεύτερο για μια δωρεά Ελληνοαμερικανού στην Κοινωνική Κουζίνα.

«Όταν αντίκρισα αυτό το περιστατικό ότι ήθελαν να πάνε στα μπουζούκια και με έστειλαν εμένα και ένα συγγενικό τους πρόσωπο να τραβήξουμε χρήματα για να πάνε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο και να κάνουν λογαριασμό 7.500 ευρώ, ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθα απέναντι στο κομμάτι να το αποκαλύψω, με απείλησαν και επειδή έχω παιδιά φοβόμουν μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Με απείλησαν και μου είπαν ότι θα μου σπάσουν τα πόδια. Τα άτομα που μου το είπαν δεν φημίζονται για την καλή τους φήμη. Έρχονταν κάποιες φορές στη δράση, όχι συνέχεια όμως», αποκάλυψε ο εθελεοντής.

«Το άλλο περιστατικό αφορά σε έναν Ελληνοαμερικάνο που έκανε μια δωρεά 140.000 ευρώ. Εγώ ήμουν εκεί γιατί είχα ένα πρόβλημα έξωσης και για να μου δίνουν τρόφιμα έπρεπε να κάνω τον εθελοντή εκεί. Όταν ήρθε ο Ελληνοαμερικάνος και με ρώτησε τα προβλήματά μου, του είπα το πρόβλημα μου, και μου είπε να μην αγχώνομαι και ότι αυτά τα χρήματα που έχουν μεταφερθεί στον «Άλλο Άνθρωπο» είναι καθαρά για απλήρωτα ενοίκια και για λογαριασμούς ρεύματος και νερού, οπότε μου είπε ότι θα βοηθηθώ από εκεί. Μόλις έφυγε εκείνος ο άνθρωπος και ρώτησα τον Πολυχρονόπουλο για τα χρήματα αυτά γιατί πιεζόμουν οικονομικά, μου είπε ότι δεν υπάρχουν χρήματα και ότι το καλό για μένα είναι να σηκωθώ να φύγω από την “Κοινωνική Κουζίνα”».

Ο κ. Γιώργος μάλιστα τονίζει ότι αν κληθεί για κατάθεση θα πάει και τόσο καιρό σιωπούσε γιατί φοβόταν. «Φυσικά και θα καταθέσω αν κληθώ από τις Αρχές. Περίμενα να γίνουν οι αποκαλύψεις, για να βγω να το πω, φοβόμουν μόνος μου. Και εκείνος και συγγενικό του πρόσωπο τζόγαραν μέσω τηλεφώνου. Τους έχω δει προσωπικά. Και τα περνούσαν εκείνη τη στιγμή τα χρήματα. Μόλις τα έχαναν απλά έβγαιναν έξω από την κοινωνική κουζίνα. Έχει παίξει αρκετά χρήματα. Τελευταία φορά που έπαιζε μέσω κινητού σε λογαριασμό που είχε πάνω από 1.500 ευρώ και τα «πατήματά» του ήταν άνω των 2 ευρώ».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.