Λογαριασμοί ρεύματος: Έρχονται μεικτά τιμολόγια και συμβόλαια τουλάχιστον 6μηνης διάρκειας

Τη δυνατότητα διάθεσης τιμολογίων ρεύματος για διάστημα μικρότερο του έτους, αλλά τουλάχιστον για έξι μήνες, παρέχει στους προμηθευτές απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η τροποποίηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διαμόρφωση χαμηλότερων τιμών ρεύματος καθώς περιορίζεται χρονικά το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι προμηθευτές με την προσφορά σταθερού τιμολογίου. Ήδη από τον Ιανουάριο διατίθεται τέτοιο τιμολόγιο (σταθερό για 8 μήνες, κυμαινόμενο στην συνέχεια) από την «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» που αποτέλεσε την αφορμή για την τροποποίηση του πλαισίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, η απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης και η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου δίνει την δυνατότητα στους προμηθευτές να προσφέρουν μεικτά προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και συμβόλαια τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας.

Βάσει της νέας απόφασης, ως μεικτά προϊόντα ορίζονται αυτά που συνδυάζουν χαρακτηριστικά κάποιων από τις τέσσερις κατηγορίες τιμολογίων (σταθερά: μπλε, ειδικό: πράσινο, κυμαινόμενα: κίτρινα και δυναμικά: πορτοκαλί). Τα «μεικτά» ορίζεται πως εμπίπτουν στα προϊόντα προμήθειας κίτρινης σήμανσης.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται πως η Ρυθμιστική Αρχή δημοσιεύει, μηνιαίως, στην ιστοσελίδα της τις χρεώσεις που εφαρμόζονται, εκτός του ειδικού τιμολογίου (πράσινο) που ήδη υλοποιείται, κάθε προϊόντος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αναλόγως και της διάρκειάς του. Πρόκειται, ειδικότερα, για τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δημοσιεύονται υπό τη μορφή πίνακα στο εργαλείο σύγκρισης τιμών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. με ειδική επισήμανση, για λόγους ενισχυμένης διαφάνειας και ενημέρωσης, όσον αφορά στη διάρκεια του προϊόντος.

Στην περίπτωση χορήγησης εκπτώσεων από τους παρόχους, δημοσιεύονται οι αντίστοιχες πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον υπολογισμό αυτών, καθώς και η προϋπόθεση, βάσει της οποίας χορηγείται η έκπτωση.

Αναφορικά με τη διάρκεια των συμβολαίων, η απόφαση προβλέπει πως η προσφερόμενη από τον πάροχο ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους να προσφέρουν στους πελάτες τους και συμβόλαια μικρότερης χρονικής διάρκειας, εφόσον το αιτηθεί ο καταναλωτής ή/και συναινέσει στη σχετική προσφορά προμήθειας που θα προτείνεται από τον πάροχο. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφερομένων τιμολογίων προμήθειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών.

«Η θεσμοθέτηση αυτών των δυνατοτήτων συμπληρώνει την επιτυχημένη -από πλευράς ενίσχυσης του ανταγωνισμού- εισαγωγή του πράσινου τιμολογίου και γίνεται με κριτήριο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτή», τονίζει το ΥΠΕΝ.

