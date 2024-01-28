Σε έλεγχο από την αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» και οι συνεργάτες του, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πραγματοποίησε ενδελεχή έρευνα το προηγούμενο διάστημα υπό άκρα μυστικότητα.

Στο πόρισμα της έρευνας αναφέρει ότι από τον Ιανουάριο του 2020, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και έναν συνεργάτη του, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, πείθοντας μεγάλο αριθμό ανθρώπων να προβούν σε δωρεές ύψους 600.000 ευρώ για την κοινωνική κουζίνα.

Στη συνέχεια, γίνονταν αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που κατατίθεντο αυτά τα χρήματα και επίσης περνούσαν σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρέθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δύο φερόμενων συνεργών του, καθώς ο ίδιος δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό, ενώ έχει διαταχθεί δέσμευση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων και επενδυτικών προϊόντων του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας και των άλλων προσώπων που εμπλέκονται.

«Αν έχω κάνει ξέπλυμα εδώ είμαι για να με πιάσουν»

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο ρεπόρτερ Αντώνης Κρητικός, ο ίδιος ο ιδρυτής του «Άλλου Ανθρώπου», ο οποίος βρίσκεται στην Πάτρα, μιλώντας σε δημοσιογράφους αρνείται όσα περιγράφονται στο πόρισμα.

«Καλά κάνουν και με ελέγχουν, αν διαπιστώσουν το παραμικρό, εδώ είμαι για να με πιάσουν» φέρεται να δήλωσε.

Όπως ανέφερε ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας Κωνσταντίνος Πολυχρονόουλος, «δεν είναι μόνο 600.000 ευρώ. Είναι πάνω 1,5 εκατ. ευρώ οι δωρεές τα τελευταία τρία χρόνια στην κοινωνική κουζίνα. Μόνο το φαγητό που έχουμε μοιράσει, μιλάμε για 18 εκατομμύρια μερίδες φαγητό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.