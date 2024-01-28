Ενώπιον του Εισαγγελέα αυτοβούλως θα παραστεί τη Δευτέρα (29/01) ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος.

Ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας "Ο Άλλος Άνθρωπος", πρόκειται να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι οποίες προέκυψαν από το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, άνθρωποι από το φιλικό περιβάλλον του κ. Πολυχρονόπουλου ενημέρωσαν ότι τη Δευτέρα (29/01) θα πάει αυτοβούλως στον Εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του καταλογίζονται.

Ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας "ο Άλλος Άνθρωπος", από το Σάββατο βρίσκεται στην Πάτρα, ωστόσο την Κυριακή (28/01) ανέστειλε την προγραμματισμένη δράση στην πλατεία Γεωργίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Υπενθυμίζεται πως στο πόρισμα της έρευνας αναφέρεται ότι από τον Ιανουάριο του 2020, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «ο Άλλος Άνθρωπος», μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και έναν συνεργάτη του, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, πείθοντας μεγάλο αριθμό ανθρώπων να προβούν σε δωρεές ύψους 600.000 ευρώ για την κοινωνική κουζίνα.

Στη συνέχεια, γίνονταν αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που κατατίθεντο αυτά τα χρήματα και επίσης περνούσαν σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρέθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δύο φερόμενων συνεργών του, καθώς ο ίδιος δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό, ενώ έχει διαταχθεί δέσμευση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων και επενδυτικών προϊόντων του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας και των άλλων προσώπων που εμπλέκονται.

Η διαδρομή του χρήματος

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η διαδρομή του χρήματος είχε ως εξής:

Πολίτες πραγματοποιούσαν δωρεές για την ενίσχυση της κοινωνικής κουζίνας

Αυτά τα χρήματα τα κατέθεταν σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς

Από εκεί μεταφέρονταν σε στοιχηματικές εταιρείες και τυχερά παίγνια

Μεγάλο μέρος από αυτά έγιναν ανάληψη σε μετρητά



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.