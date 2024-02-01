Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ληστεία από αγνώστους πραγματοποιήθηκε εχτές το απόγευμα σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην συμβολή των οδών Πατησίων και Ιουλιανού.

Δυο άγνωστοι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισήλθαν στο πρακτορείο και με την απειλή μαχαιριού ανάγκασαν την υπάλληλο να ξεκλειδώσει το χρηματοκιβώτιο.

Κατοπιν πήραν άγνωστο χρηματικό ποσο και διέφυγαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.