Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ληστεία σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στο κέντρο της Αθήνας - Απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι και άρπαξαν χρηματικό ποσό

Δυο άγνωστοι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισήλθαν στο πρακτορείο και με την απειλή μαχαιριού ανάγκασαν την υπάλληλο να ξεκλειδώσει το χρηματοκιβώτιο

peripoliko

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ληστεία από αγνώστους πραγματοποιήθηκε εχτές το απόγευμα σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην συμβολή των οδών Πατησίων και Ιουλιανού.

Δυο άγνωστοι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισήλθαν στο πρακτορείο και με την απειλή μαχαιριού ανάγκασαν την υπάλληλο να ξεκλειδώσει το χρηματοκιβώτιο.

Κατοπιν πήραν άγνωστο χρηματικό ποσο και διέφυγαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ληστεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark