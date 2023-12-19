Νέα σύλληψη για τη θανατηφόρα καταδίωξη στον Ασπρόπυργο

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Στην σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν σήμερα, Τρίτη οι Αρχές για την θανατηφόρα καταδίωξη στον Ασπρόπυργο που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας αστυνομικός και να τραυματιστεί ένας ακόμα.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Πέραμα νωρίς το απόγευμα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο ταυτοποιημένους συνεργούς-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Νωρίτερα, σχηματίστηκε δικογραφία από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, για εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διακεκριμένες κλοπές, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός αστυνομικού και τραυματισμός ακόμη τριών.

Υπενθυμίζεται, ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη στη σύλληψη 20χρονου, μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που μαζί με συνεργούς του διέπραξε διαδοχικές κλοπές οχημάτων στο Πέραμα και τη Νίκαια Αττικής – για να διαφύγει τη σύλληψη ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς. Συνέπεια ήταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να προσκρούσουν σε περιπολικό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού, τον βαρύ τραυματισμό του συνεπιβάτη και τον ελαφρύ τραυματισμό του πληρώματος του περιπολικού.

Ο 20χρονος συνελήφθη, χθες, 18 Δεκεμβρίου 2023, το πρωί ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρεις συνεργοί του, από τους οποίους οι δύο έχουν ταυτοποιηθεί.

Την ίδια ώρα στη δημοσιότητα ήρθε ένα νέο βίντεο λίγα μόλις λεπτά μετά την καταδίωξη και τον θανάσιμο τραυματισμό του 29χρονου αστυνομικού της ΔΙΑΣ.

