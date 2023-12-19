Τον Ιανουάριο «πιάνουν τιμόνι» 150 νέοι οδηγοί στον ΟΑΣΘ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πρόσληψη των 150 οδηγών στον ΟΑΣΘ, ενώ ακολουθεί η προμήθεια 110 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία πρόκειται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης στα τέλη του Απριλίου, όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της συνάντησης που είχε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού, Κώστα Ταγγίρη.

«Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας απέναντι στους Θεσσαλονικείς, προχωράμε το συντομότερο - δυνατόν στην ουσιαστική ενίσχυση του προσωπικού του ΟΑΣΘ, προκειμένου να βελτιώσουμε τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Υλοποιούμε, έτσι, ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΟΑΣΘ προς το επιβατικό κοινό», επισήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως είπε, επόμενο βήμα, η προμήθεια 110 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης στα τέλη Απριλίου και «φυσικά, η λειτουργία του Μετρό στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο εξάμηνο του 2024. Με σχέδιο, μεθοδικότητα και εντατική προσπάθεια, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης», επισήμανε ο κ. Σταϊκούρας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση, ο ΟΑΣΘ απέστειλε σήμερα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) τον πίνακα των επιτυχόντων του διαγωνισμού, οι οποίοι με βάση τον προγραμματισμό, προβλέπεται να αναλάβουν υπηρεσία τον Ιανουάριο.

«Επιτέλους, μετά από 12 χρόνια γίνονται προσλήψεις στον ΟΑΣΘ και από αρχές Ιανουαρίου η Θεσσαλονίκη θα πάρει μία μεγάλη κυκλοφοριακή ανάσα. Πενήντα επιπλέον λεωφορεία θα κυκλοφορούν καθημερινά στους δρόμους. Ευχαριστούμε την ηγεσία του Υπουργείου που ξεπέρασε τα προβλήματα που υπήρχαν λόγω της ‘‘ειδικής εκκαθάρισης'' και άναψε πράσινο φως για τις προσλήψεις», επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Κωνσταντίνος Ταγγίρης.

Με την ενσωμάτωση των νέων οδηγών θα δρομολογηθούν επιπλέον 50 λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας κατά προτεραιότητα τις γραμμές που έχουν μεγάλη επιβατική κίνηση και συγκεκριμένα:

*Γραμμή 21: που εξυπηρετεί τον Εύοσμο,

*Γραμμή 32: που εξυπηρετεί την Κάτω Ηλιούπολη,

* Γραμμή 34: που εξυπηρετεί την 'Ανω Ηλιούπολη,

*Γραμμή 14: που εξυπηρετεί την 'Ανω Τούμπα,

*Γραμμή 12: που εξυπηρετεί την Κάτω Τούμπα

*Γραμμές 5 και 6: που εξυπηρετούν την Καλαμαριά και

*Γραμμές προς το Αεροδρόμιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

