Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ και περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των μέτρων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς και τις επιμέρους παρεμβάσεις, με βάση τα τοπικά προβλήματα και τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν, ανά ευρύτερη περιοχή ή περιφέρεια.

Τα μέτρα θα αναπτυχθούν σταδιακά από 22 Δεκεμβρίου 2023 έως 7 Ιανουαρίου 2024, ενώ θα κορυφωθούν τις ημέρες μαζικής εξόδου-εισόδου των οχημάτων, από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει:

Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων.

Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ.), καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση).

Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λ.π.)

Κατά τόπο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις.

Παρουσία τροχονόμων στους σταθμούς διοδίων της χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες.

Ενημέρωση των πολιτών μέσω των Υπηρεσιών Επικοινωνίας, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προληπτική και αποτρεπτική παρουσία, μέσω της διενέργειας τροχονομικών ελέγχων και ελέγχου μέθης (αλκοτέστ) με σκοπό την αντιμετώπιση των «επικίνδυνων» παραβάσεων, που αποτελούν τις βασικότερες αιτίες, κυρίως των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων

Επισημαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

H ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς:

- να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου,

- να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση,

- να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

- να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχουν καλύτερα το όχημά τους,

- σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων κατά την εορταστική περίοδο

Επιπρόσθετα εκτός των παραπάνω μέτρων και για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης και κυκλοφορίας, που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Συγκεκριμένα για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023, την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 και την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024, από ώρα 16:00 έως 22:00, καθώς και το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023 και το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023 από ώρα 08:00 έως 13:00

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023, τη Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024 και την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024, από ώρα 15:00 έως 21:00

Πηγή: skai.gr

