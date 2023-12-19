Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε 70χρονο δραπέτη φυλακών ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο, κατά την προσπάθειά του να αρπάξει τσάντα ηλικιωμένης γυναίκας, την τραυμάτισε σοβαρά, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός της «φόρεσαν» αστυνομικοί την περασμένη Παρασκευή.

Ο 70χρονος σύμφωνα με την ΕΛΑΣ αναζητούνταν ως δραπέτης από τις φυλακές Τρικάλων όπου ήταν έγκλειστος, εκτίοντας ποινή κάθειρξης για πληθώρα αδικημάτων μεταξύ των οποίων, διακεκριμένες κλοπές και αρπαγές τσαντών. Στις 12 Απριλίου του 2023 παραβίασε τακτική άδεια που του είχε χορηγηθεί και εξαφανίστηκε .

Ο δραπέτης ο οποίος συνελήφθη στη Σαλαμίνα στις 15 Αυγούστου άσκησε σωματική βία σε βάρος 80χρονης γυναίκας στη Νίκαια προκειμένου να αρπάξει τη τσάντα της, με αποτέλεσμα την πτώση της στο έδαφος και τον σοβαρό τραυματισμό της, συνέπεια του οποίου, επήλθε ο θάνατος της τις επόμενες μέρες.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας που τον συνέλαβαν μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί:

* η ανωτέρω απόπειρα ληστείας σε βάρος της 80χρονης παθούσας που οδήγησε στο θάνατο της,

* η κλοπή του δίκυκλου που χρησιμοποίησε ως μέσο για την τέλεση της εν λόγω ληστείας και

* κλοπή τσάντας σε βάρος 66χρονης γυναίκας, που διαπράχθηκε πρωινές ώρες της 24-10-2023 στον Ταύρο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.