Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 18χρονος ο οποίος σκότωσε τον 16χρονο αδερφό του με ψαλίδι στη Νέα Σμύρνη.

Η απολογία του διήρκησε περίπου δυο ώρες και καθυστέρησε αρκετά αφού νωρίτερα κατέθεσαν ως μάρτυρες υπεράσπισης οι συγγενείς του, η μαμά του, η γιαγιά του αλλά και η σύντροφός του.

Ο 18χρονος επανέλαβε όσα υποστηρίξε και προανακριτικά υποστηρίζοντας πως ο αδελφός του τού έριξε δύο γροθιές στο πρόσωπο και εκείνος πήρε το ψαλίδι και τον χτύπησε για να αμυνθεί. Μάλιστα, φέρεται να είπε πως δεν ήθελε να του κάνει κακό και πως πρόκειται για ένα ατύχημα.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα που έκριναν πως πρέπει να κρατηθεί προσωρινά για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης οπλοχρησίας που του αποδίδονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

