Πιστοί στο ραντεβού τους με τους μικρούς και μεγάλους ασθενείς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και της Παιδιατρικής Κλινικής του ΓΝΗ «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Κρήτης, πυροσβέστες μοίρασαν και φέτος δώρα και χαμόγελα.

Οι πυροσβέστες, ως ιπτάμενοι Άγιοι Βασίληδες, «προσγειώθηκαν» από τον γερανό της Πυροσβεστικής στους προαύλιους χώρους του Βενιζέλειου -Πανάνειου νοσοκομείου χθες το βράδυ και σήμερα στο ΠΑΓΝΗ, και μοίρασαν δώρα και χαμόγελα στα νοσηλευόμενα παιδιά και τις οικογένειες τους, αλλά και σε κάθε ασθενή και εργαζόμενο του νοσοκομείου.

Παράλληλα, η Μεικτή χορωδία Ελληνικής Μουσικής του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη Χωστού, υπό τη διεύθυνσης της Αργυρώς Ρέππα, τραγούδησε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, πλαισιώνοντας μουσικά την εκδήλωση. Τις εκδηλώσεις διοργάνωσαν η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης και το Σωματείο Πυροσβεστών Ηρακλείου «Τρεις Παίδες εν Καμίνω» που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

